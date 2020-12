Lionel Messi y Neymar integraron en Barcelona uno de los mejores tridentes de ataque de los últimos años. Y muchos hinchas se ilusionan con que ambos vuelvan a compartir vestuario, aunque no se sabe a ciencia cierta dónde. Lo cierto es que ‘Ney’ ya lo dejó en claro que ese es uno de sus deseos.

Este lunes, en la víspera al encuentro entre Barcelona y Juventus por la Champions League, Philippe Coutinho fue consultado sobre la posibilidad de que el argentino y su compatriota coincidan otra vez, algunos días después de que la estrella del PSG haga público que ese sería uno de sus sueños.

“No sé lo que va a pasar el próximo año. La única cosa que puedo decir es sobre nuestro momento y sobre mí. Estas cosas nunca se saben, claro que todos queremos jugar con los mejores y aquí pensamos siempre lo mismo”, aseguró Philippe Coutinho en rueda de prensa.

Por otro lado, el atacante fue autocrítico y reconoció que no ha mostrado su mejor versión en Barcelona. “Soy el primero en exigirme, sé que el rendimiento no ha sido el que todos esperaban y tratándose del Barcelona hay mucha atención de todos. Lo que puedo decir es que he trabajado mucho mentalmente para estar bien y hoy me considero mucho más fuerte en este sentido”, indicó.

Ya pensando en la Juventus de Cristiano Ronaldo, el deportista de 28 años resaltó la importancia de quedarse con el triunfo. “Tenemos el objetivo de clasificarnos primeros y es importante ganar, y sobre todo cuando vienes de una derrota, aunque sea en otra competición, tenemos más ganas de volver al campo y demostrar nuestra fuerza”, afirmó.

