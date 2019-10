Barcelona vs. Inter EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 2 del Grupo F de la Champions League que se disputará este miércoles, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Camp Nou. La transmisión de las acciones del encuentro estará a cargo de Fox Sports 2.

Al Barcelona le espera un examen complicado con la visita del intratable Inter de Milán, que bajo la tutela de Antonio Conte se ha mostrado ambicioso y sublime en Italia, donde es líder, y que buscará en el Camp Nou, igual que los azulgranas, obtener un primer triunfo en la presente edición de la Liga de Campeones, tras una primera jornada en la que se registraron dos empates. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Barcelona vs. Inter | Horarios del partido:

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) 15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay 16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile 20:00 horas - Reino Unido 21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia ​03:00 horas del miércoles - China ​04:00 horas del miércoles - Japón

El argentino Lionel Messi vuelve a acaparar toda la atención, debido a que Barcelona lo extraña desde que arrancó la temporada, por lesiones y molestias que le han impedido estar en óptimas condiciones, y que para el partido contra Inter, aunque reciba el alta, no se espera que rinda a su mejor nivel.

Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en LaLiga.

Para este miércoles, el entrenador barcelonista Ernesto Valverde espera recuperar a dos de sus atacantes, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, no así al joven Ansu Fati, aunque el estado de los dos primeros no aventura ni que jueguen todo el partido ni a que, si lo hacen, puedan actuar al cien por cien.

El Barcelona llega al partido del Inter rearmado por la victoria en el campo de Getafe (0-2), donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como foráneos sin arrancar un triunfo. En el de Madrid, Valverde perdió en un abrir y cerrar de ojos a tres de sus atacantes: Messi, que se lesionó en el anterior encuentro (elongación aductor pierna izquierda), el día antes del choque a Ansu fati (molestias tendinosas en la rodilla derecha) y poco antes de arrancar el encuentro en Getafe, a Dembélé (sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda).

Este panorama, ya habitual desde el inicio de la temporada, llevó a Valverde a dibujar una nueva tripleta atacante con Carles Pérez, Luis Suárez y Antoine Griezmman, que acabó siendo el artífice de victoria en otro partido gris.

De todas las líneas, donde parece que más tranquilidad le proporciona a Valverde es la medular, aunque haya tenido que sacrificar a un Ivan Rakitic que ha pasado a fundido a negro, después de ser un imprescindible.

Ahora, el trío de centrocampistas, con Busquets, Arthur Melo y De Jong parece del agrado del preparador, que muy probablemente volverá a echar mano de él para combatir a un Inter que si alguna solvencia ha mostrado hasta ahora es su inexpugnabilidad defensiva, que arranca en un centro del campo eficiente y correoso, poblado por tres medios como son Barella, Brozovic y Sensi, junto a dos carrileros como D'Ambrossio y Asamoah.

Si bien el Inter no ha marcado ni ganado nunca en el Camp Nou, este no parece que vaya a ser un escenario que no firme su técnico antes del partido, algo antagonista a lo que perseguirá el Barça mañana en su feudo, donde le han salido algunos buenos partidos este curso, victoriosos todos ellos.

Por parte del Inter, seis victorias en seis jornadas de la Serie A, con solo dos goles recibidos, son la carta de presentación con la que los interistas visitan el Camp Nou, llamado a dar una prueba de madurez después de arrancar el torneo europeo con un deslucido empate 1-1 contra el Slavia Praga.

El equipo que entrena Antonio Conte llega cargado de entusiasmo y motivaciones al Camp Nou, decidido a cambiar la dinámica en una tierra tradicionalmente hostil, en la que siempre perdió y nunca marcó en las cuatro anteriores visitas.

El liderato liguero, con dos puntos de ventaja sobre el Juventus Turín, le da confianza a un Inter que busca exhibir en la Liga de Campeones la seguridad mostrada en la Serie A y relanzar sus opciones de avanzar en un 'grupo de la muerte', en el que también se encuadra el Borussia Dortmund.

El coliseo azulgrana siempre fue teatro de derrotas para el conjunto milanés, pero paradójicamente le trae algunos de los mejores recuerdos de su historia, ya que pese a caer 1-0, selló allí el billete para la final de la Copa de Europa de 2010, que ganaría en Madrid contra el Bayern Múnich.

Para honrar ese recuerdo y revertir la tendencia negativa en el Camp Nou, Conte se encomendará a su habitual 3-5-2 y alineará por delante del meta esloveno Samir Handanovic al uruguayo Diego Godín, el eslovaco Milan Skriniar y el holandés Stefan De Vrij, que forman la mejor zaga de Italia.

Godín, que marcó un gol decisivo en el Camp Nou para darle la Liga al Atlético Madrid en 2014, descansó en el último duelo liguero ganado 3-1 contra el Sampdoria, tal y como lo hicieron Nicoló Barella y el belga Romelu Lukaku.

El centrocampista sardo recuperará la titularidad junto al croata Marcelo Brozovic, auténtico 'cerebro' del equipo, y a Stefano Sensi, un jugador de gran técnica que mide apenas 168 centímetros y que ya lleva tres goles en la Serie A.

En las bandas, Conte apostará por el ghanés Kwadwo Asamoah en la izquierda y podría abrigar al equipo con Danilo D'Ambrosio en la derecha, más físico y defensivo con respecto a Antonio Candreva, que ofrece más calidad técnica y regate.

El poderío físico de Lukaku, autor de cuatro goles en esta campaña, es la principal amenaza para la defensa del Barcelona y jugará en la delantera acompañado por uno entre el argentino Lautaro Martínez y el exazulgrana Alexis Sánchez.

El 'Niño Maravilla' regresa al Camp Nou, que fue su casa de 2011 a 2014, y lo hace con cariño por un club que le "hizo crecer al lado de los mejores futbolistas del mundo", pero con la ambición de dar un paso hacia la próxima ronda, según reconoció en una reciente entrevista para la UEFA.

Barcelona vs. Inter | Posibles alineaciones:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Carles Pérez o Messi, Luis Suárez y Griezmman.

Inter: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro o Sánchez y Lukaku.

Fuente: EFE