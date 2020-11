Lionel Messi será el gran ausente en el partido que disputarán Barcelona y Dinamo Kiev en el retorno de la Champions League. El delantero quedó fuera de la lista de convocados por el entrenador Ronald Koeman. La nómina de 19 futbolistas fue publicada este lunes en los medios oficiales del club.

El argentino no participará del compromiso por la cuarta jornada de la Liga de Campeones por decisión técnica. Asimismo, Frenkie de Jong -otro de los titulares habituales en el conjunto azulgrana- tampoco ha sido considerado por el estratega holandés para la contienda que será en Ucrania.

No obstante, Leo Messi y Frenkie de Jong no son los únicos desafectados, pues los centrales Gerard Piqué, Ronald Araújo y Samuel Umtiti, el lateral derecho Sergi Roberto, el mediocentro Sergio Busquets y el delantero Ansu Fati, todos por diversas lesiones, no jugarán contra Dinamo Kiev.

Entonces, el entrenador de Barcelona echó mano de la reserva y así entra en la lista el centrocampista brasileño Matheus Fernandes, así como el central del filial Óscar Mingueza y el delantero estadounidense, también del segundo equipo azulgrana, Konrad de la Fuente.

La lista es la siguiente: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Sergiño Dest, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba, Junior Firpo, Junior, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Matheus Fernandes, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Trincao, Pedri, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite y Konrad de la Fuente.

Barcelona es el líder del grupo G de la Champions League. Los azulgranas ganaron los tres primeros partidos y tiene nueve puntos en la tabla. Juventus, con seis, es la escolta. Cierran la zona Dinamo Kiev y Ferencvaros, ambos con una sola unidad.

