José Mourinho: "Juventus puede salir campeón de la Champions League"

José Mourinho se animó a lanzar un pronóstico de lo que puede ocurrir en el Atlético de Madrid vs. Juventus por los octavos de ida de Champions League. El entrenador tiene como favorito a los 'bianconeros' para quedarse con la llave.

Sin embargo, 'The Special One' no está del todo convencido, pues ha destacado la calidad del cuadro 'Colchonero'. El luso concedió una entrevista al medio TeleRadioStereo y el diario AS reproduce las declaraciones sobre el juego en el Wanda Metropolitano.

"La Juventus puede salir campeona (de Champions) por calidad, por experiencia y por un jugador determinante como Cristiano Ronaldo... Tiene un equipo con mucha ambición, pero puede quedarse fuera con el Atlético de Madrid", aseguró.

"El Atleti ha hecho una gran inversión para jugar la final en su estadio. Incluso si parece que no está jugando bien, ya sabemos cómo piensa Simeone. Tiene buenos delanteros que pueden marcar la diferencia", añadió.

Entonces, Mourinho considera que todo está dividido en una de las llaves más parejas en esta instancia el torneo. "La Juventus puede tanto ganar la Champions como no llegar a cuartos", concluyó el ex Manchester United.

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO