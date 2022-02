PSG y Real Madrid protagonizan este martes 15 de febrero el duelo más esperado de los octavos de final de la UEFA Champions League, un partido de pronóstico reservado entre dos de los candidatos al título. Ambos saldrán con su mejor once y los hinchas gozarán de un espectáculo vibrante en París. Aquí te contamos las novedades en ambas oncenas.

Respecto al equipo local, la novedad en la convocatoria fue Neymar, quien se ha recuperado de su lesión pero aún no se encuentra al 100% por lo que irá al banco de suplentes y se espera que pueda arrancar como titular recién para el duelo de vuelta. Además, Pochettino parece haberse decidido por Keylor Navas desde el arranque en lugar de Donnarumma. Quien sí será baja y no podrá enfrentar a su exequipo es Sergio Ramos, quien continúa lesionado.

La buena noticia para el Real Madrid es la recuperación de Karim Benzema. El delantero merengue pudo evolucionar bastante bien de la lesión que lo alejó por un par de semanas del campo de juego y está al 100% para enfrentar al París Saint-Germain, el gran rival a vencer en esta UEFA Champions League tras haber armado un “Dream Team” con Neymar, Mbappé y el recién recuperado Neymar en el ataque.

Además, en el Real Madrid no puede faltar la otra gran figura del equipo, Vinícius Junior, que ha tenido una temporada arrolladora en cuanto a goles y pases gol, siendo ahora el nuevo socio ideal de Karim Benzema en el ataque merengue. Los de Ancelotti no presentan baja alguna en su once titular y saldrán con lo mejor del plantel al Parque de los Príncipes.

Posibles alineaciones del PSG vs. Real Madrid

PSG: Navas; Achraf, Kimpembe, Marquinhos, Mendes; Verratti, Paredes, Danilo, Di María; Messi y Mbappé

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.

