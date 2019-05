Ajax vs. Tottenham: ¿Cómo, cuándo y dónde ver EN DIRECTO el partido por la Champions League?

De infarto. Este miércoles 8 de mayo, Ajax y Tottenham disputarán su pase a la final de la Champions League cuando choquen en el Johan Cruyff Arena por la vuelta de las ‘semis’ del certamen continental. El encuentro, de pronóstico reservado, se jugará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España todo iniciará a las 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

El cuadro holandés llega a este compromiso súper motivado, pues es líder en la Eredivisie con 80 puntos, y el último domingo se consagró en la Copa de Holanda al golear 4-0 al Willem II.

Por si fuera poco, a todo ese buen presente del Ajax en la actual temporada se le debe sumar que anda con ventaja frente al Tottenham por el 1-0 registrado en la ida; sin embargo, ese resultado no lo hace sentir victorioso todavía, pues sabe que aún quedan 90 minutos muy intensos y que su rival buscará como sea abrir el marcador.

Precisamente, los dirigidos por Mauricio Pochettino visitarán el Johan Cruyff Arena luego de haber caído 1-0 ante el Bourmemouth por la fecha 37 de la Premier League, certamen en el que se ubican en el cuarto lugar con 70 unidades.

Recordemos que el ganador de la llave entre el Ajax y el Tottenham jugará con el Liverpool en la final de la Champions League. ¿Qué equipo mantendrá con vida su sueño de conseguir la ‘Orejona’? Pronto lo sabremos.



Ajax vs. Tottenham: alineaciones posibles

Ajax : Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman, De Jong, Schöne, Neres, Van de Beek, Ziyech y Tadic.

DT: Erik ten Hag.

Tottenham: Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Sissoko, Eriksen, Wanyama, Son, Alli y Moura.

DT: Mauricio Pochettino.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía Sky Sport 1 HD, Sky Go, DAZN y SRF zwei

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur