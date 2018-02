Adrien Rabiot, mediocampista del París Saint-Germain , reveló que los "privilegios" de Neymar y Kylian Mbappé en el vestuario del club parisino no lo incomodan, tras analizar el enfrentamiento ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League .

En una entrevista concedida al diario L'Equipe, el espigado volante francés destacó que el conjunto madridista "va a querer salvar su temporada" en el desafío continental; sin embargo, considera que la llave es pareja.

"Estarán sobremotivados. Ellos tienen una gran experiencia en esta competición, que es menor en nuestro caso. En mi opinión, está en un 50-50", señaló Adrien Rabiot para el citado medio.

Posteriormente, la joven promesa del fútbol francés reconoció que Neymar "es un tipo muy fácil" , que "podría ser un poco más arrogante". No obstante, aclaró que "ese no es el caso en absoluto".

"Sabemos que tiene algunos privilegios. Kylian también. A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de ninguno", aseguró Rabiot antes del compromiso de ida entre PSG y Real Madrid del próximo miércoles 14 de febrero en el Santiago Bernabéu.