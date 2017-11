La emoción de la Champions League se reanudará esta semana con el desarrollo de la quinta jornada de la fase de grupos del certamen.

A solo dos fechas para el desenlace de la instancia, los principales equipos de Europa pretenden sellar su clasificación a los octavos de final.

Sevilla y Liverpool se enfrentarán el martes en uno de los duelos más atractivos, sin embargo, los aficionados del mundo podrán ser testigos de otros compromisos imperdibles al día siguiente.

Juventus y Barcelona medirán fuerzas en Turín, mientras que Atlético de Madrid disputará su última chance de progreso frente a la Roma.

¿A qué hora se juegan y en qué canal transmiten los partidos de esta semana? A continuación compartimos el detalle de la programación:

MARTES 21

Besiktas vs. Porto / 12:00 p.m. - ESPN

Spartak Moscú vs. Maribor / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

APOEL vs. Real Madrid / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Sevilla vs. Liverpool / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Dortmund vs. Tottenham / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Napoli vs. Shakhtar Donetsk / 2:45 p.m.

Manchester City vs. Feyenoord / 2:45 p.m. - ESPN 2

Mónaco vs. RB Leipzig / 2:45 p.m. - ESPN

MIÉRCOLES 22

CSKA Moscú vs. Benfica / 12:00 p.m. - ESPN

Qarabag vs. Chelsea / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

Basel vs. Manchester United / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Sporting Lisboa vs. Olympiacos / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Anderlecht vs. Bayern Munich / 2:45 p.m. - ESPN +

Atlético de Madrid vs. Roma / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Juventus vs. Barcelona / 2:45 p.m. - ESPN2

PSG vs. Celtic / 2:45 p.m. - ESPN