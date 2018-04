Gianluigi Buffon , arquero de la Juventus , señaló que no se arrepiente de sus declaraciones por el polémico penal que determinó la eliminación de su equipo ante Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League .

"Mis pensamientos, por mucho que los haya expresado de manera excesiva, tenían su lógica. Volvería a decir todo, quizás utilizando un lenguaje más civil, pero el sentido de lo que dije lo confirmo totalmente", indicó el mítico portero de la 'Vieja Señora' en una entrevista para el programa 'La Iene'.

"Cuando hablé se había acabado el partido hace hora y media, entonces lo que expresé fueron mis sentimientos, los sentimientos de un hombre que no se esconden detrás de un velo de hipocresía y que saca fuera todo lo que sus entrañas le dicen, y punto", agregó.

Para Gianluigi Buffon, Michael Oliver no debió cobrar la pena máxima de Mehdi Benatia contra Lucas Vázquez. "No tenía que pitar el penalti. Un árbitro con más experiencia no lo hubiera hecho, Habría dejado pasar, mirando a otro lado y dejando que los equipos se jugasen todo en la prórroga", señaló el experimentado portero italiano.

"No es una situación en la que puedes decir ‘es penalti al 100%’. No digo que no lo fuera, digo que era dudoso. Y ante algo dudoso en un partido como este, cuando faltaban 20 segundos, un árbitro con más experiencia se habría portado de otra manera", sentenció Buffon.