Ya se conocen las llaves por la semifinales de la Champions League y solo dos equipos disputarán la gran final en el Estadio Olímpico de Kiev. Liverpool, Roma, Real Madrid y Bayern Munich son los cuatro clubes que buscarán tocar la gloria.

En ese sentido, muchos fanáticos del deporte rey tienen ya a su favorito; sin embargo, hay algunos, como Mister Chip, reconocido periodista deportivo, que prefieren optar por las estadísticas.

Según el español, existe 33% de chances que la final sea entre el Real Madrid y el Liverpool, mientras que hay 27% que los 'Reds' disputen la final ante el Bayern Munich.

Esto son todos los pronósticos de Mister Chip:

SEMFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

​-Real Madrid (55%) vs. Bayern Munich (45%)

-Liverpool (60%) vs. Roma (40%)

POSIBLES FINALES

-Real Madrid vs. Liverpool (33%)

-Bayern Munich vs. Liverpool (27%)

-Real Madrid vs. Roma (22%)

-Bayern Munich vs. Roma (18%)

Además, el periodista español también dio su pronóstico sobre las semifinales de la Europa League, donde asegura que la final hay más posibilidades de ver una final entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella.

SEMFINALES DE LA EUROPA LEAGUE

-Atlético de Madrid (65%) vs. Aresenal (35%)

-Olympique de Marsella (55%) vs. Salzburgo (45%)

POSIBLES FINALES

-Atlético de Madrid vs. Olympique de Marsella (36%)

-Atlético de Madrid vs. Salzburgo (29%)

-Arsenal vs. Olympique de Marsella (19%)

-Arsenal vs. Salzburgo (16%)