Los hinchas del Chelsea no lo podrán olvidar. Tom Henning Ovrebo entró a la historia del fútbol y de la Champions Leagu e por su polémica actuación en el partido entre Barcelona y Chelsea.

El noruego no cobró un penal a favor de la escuadra inglés, entre las cuales habían tres faltas en el área culé y una evidente mano de Gerard Piqué en zona de apremio.

Nueve años después, el colegiado conversó con Marca y ha revelado cómo vivió aquella noche. Henning reconoció que no fue la mejor actuación que haya tenido, pero que es algo que puede sucederle a cualquiera.

"No estoy orgulloso de ese arbitraje, para nada. No fue mi mejor día, pero esos son fallos que puede cometer un árbitro...y a veces un entrenador o jugador. Ese día cometí varios errores y todo el mundo tendrá su opinión de esas jugadas pero, insisto, los futbolistas y técnicos también fallan y no pasa nada. No se puede recordar mi carrera solo por ese encuentro, estoy orgulloso de haber tenido una larga trayectoria y estado en la élite europea", indicó el juez central.

Los aficionados 'Blues' mostraron su total repudio hacia la actuación del árbitro, con amenazas e insultos. Por esta razón, Tom Henning tuvo que salirse del hotel donde se hospedaba para buscar uno nuevo.

"Recuerdo que tuvimos que cambiar hasta de hotel y que había mucha gente hostil contra nosotros, tuvimos que cuidarnos aquel día y el siguiente. En su momento, incluso, recibí amenazas y ese tema estuvo caliente hasta el 2012. Ya se apagó pero, tras publicar esta entrevista, algún hincha seguramente me recordará de nuevo", manifestó.