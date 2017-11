Paralelo a la polémica. César Vallejo visitará a Deportivo Hualgayoc este domingo (EN VIVO ONLINE 3:30 p.m. - BEST CABLE) en el estadio José Gálvez Egúsquiza por la última fecha de la Segunda División .

El conjunto trujillano tiene una oportunidad exclusiva para tentar el ascenso a la primera división del fútbol peruano, ya que un empate le bastaría para lograr el ansiado objetivo. Sin embargo, en el Callao se reclama justicia.

Sport Boys solicitó la suspensión del encuentro a raíz de las denuncias por corrupción —aún no resueltas— que pesan contra César Vallejo. No obstante, la propuesta no recibió el respaldo de las autoridades.

Con 57 unidades, Sport Boys y César Vallejo lideran la clasificación del certamen pero solo una derrota del conjunto norteño forzaría una definición extra entre 'poetas' y rosados, que ya agotaron posibilidades.

César Vallejo vs. Deportivo Hualgayoc

EN VIVO ONLINE | HORA: 3:30 p.m.

CANAL: BEST CABLE

Posibles alineaciones:

Deportivo Hualgayoc: Mario Suarez, Jose Zamora, Marcelo Zamora, Wilmar Caruajulca, Jhony Obeso, José Cuero, César Zambrano, Rafael Montes, Alejandro Ramírez y Josue Rodriguez.

César Vallejo: Juan Pretel, Ricardo Lagos, Giancarlo Peña, Leandro Fleitas, Jeremy Rostaing, Junior Ross, Gustavo Rodas, Jorge Ríos, Arly Benítez, Ronald Quinteros y Andy Pando.