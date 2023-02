Desde este mes de febrero, niños, adolescentes y adultos podrán acceder a One Pádel, el primer centro de Pádel en el Perú, ubicado en la Av. Manuel Olguín 245, al lado de la Universidad de Lima y frente al Jockey Plaza. Sus canchas ya se encuentran habilitadas y, para esta temporada de verano, ofrecerán clases personalizadas que permitirán que grandes y chicos puedan aprender, desde lo más básico, hasta niveles más avanzados.

El deporte con mayor crecimiento a nivel mundial llega al Perú, tras convertirse en los últimos años, en una de las disciplinas en tendencia y con mayor proyección. Deportistas de todo el mundo, tales como, Lionel Messi, Dibu Martínez, Paulo Dybala, Ronaldo Nazario, Neymar, entre otros, ya vienen disfrutando de la adrenalina y emoción en cada juego.

One Pádel trae a nuestro país este popular deporte que se practica con raqueta y normalmente se juega en dobles en una cancha cerrada un poco más pequeña que una cancha de tenis de dobles. Para jugar solo se necesita una pala, pelotas como las del tenis y ropa cómoda. En ese sentido, One Pádel ofrece un espacio ideal, con 4 canchas profesionales outdoor de más de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, con horarios que van desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

El Primer Centro de Pádel en el Perú se distingue por ser el único club 100% enfocado en este nuevo deporte, con una tienda especializada en artículos deportivos exclusivos, camerinos con duchas, cafetería y terraza para disfrutar al máximo en este verano.

Para más información sobre clases pueden ingresar a http://onepadel.pe o comunicarse vía WhatsApp al +51 959 881 552