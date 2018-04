La frase “no es abuso, es violación”, en solidaridad a la víctima del caso La Manada , se escuchó con claridad este sábado en El Sadar, durante la recepción del Osasuna a Lugo por el ascenso español.

El objetivo del cántico es reclamar justicia por la polémica sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra contra los cinco autores del abuso sexual colectivo contra una joven de 18 años en los sanfermines del año 2016, luego que se determinara nueve años de prisión en perjuicio de los agresores, no 22 como solicitó la fiscalía española.

Los magistrados de la citada instancia argumentaron que no encontraron signos de violencia física contra la mujer en el ataque, por lo que se condenó a los involucrados por "abuso sexual" y no por "violación", un fallo que genera indignación a nivel mundial, no solo en España .

Fuentes del club Osasuna detallaron que los espectadores presentes en el estadio de Pamplona entonaron el reclamo de manera espontánea.