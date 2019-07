¿No se va a casar? Paolo Guerrero baila y festeja goleada a Chile a ritmo de esta salsa [VIDEO]

Tiene swing. El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, se contagió de la algarabía del equipo y se sumó a la celebración en el camerín luego de ganarle 3 a 0 a Chile y asegurar su pase a la final de la Copa América 2019.

Se robó el show. En una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram del defensa Carlos Zambrano, se pudo observar al capitán pasar al centro del camerín y soltar algunos pasos de salsa y timba, demostrando que también la conoce y no solo Yotún o Advíncula saben 'salsear'.

A ritmo de la canción 'Este año no' de la Combinación de La Habana, y con los vitores y palmas del resto del equipo, Guerrero bailó y mostró algunas figuras de salsa mientras sonaba el coro "ni a la buena, ni a la mala, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar".

De fondo, Pedro Gallese y Jesús Pretell lo celebran y no pueden aguantar la risa, y acompañan la celebración del capitán, quien anotó el último gol para sellar la victoria en el Arena do Gremio.

Lo curioso de la celebración es que el delantero se haya animado a bailar a ritmo de la pegajosa letra "yo no me voy a casar", luego que en los últimos días se desataran rumores de un posible compromiso con Alondra Garcia Miró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: