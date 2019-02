Carta para Daniel: "Nunca te fuiste y no te irás jamás"

Estás en nuestro corazón y en el de todos los peruanos que valoraron más en tu ausencia al periodista apasionado, honesto y persevarante que, en un país como el nuestro —al que amaste con el alma—, es muy difícil de encontrar.

Y tú te encargaste a punta de puro trabajo y talento de imprimir un sello y marca personal con tu voz, frases, relatos, crónicas, entrevistas, inclusive el cine, donde cumpliste un sueño, que perdudarán en el tiempo y hará que tus hijas sientan a papá siempre, con el orgullo al tope, al sentirse más que nunca las hijas de Daniel Peredo. De eso me estoy encargando, por eso acepté en tu honor este tiempo que tu nombre esté en lugares donde se practique deporte y los niños que necesitan hacerlo puedan olvidar un poco el contexto duro de sus días. Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales llevaron también tu nombre. ¿Será que querías que recuerde el inico de nuestra historia y, conociéndome como me conocías, vuelva a esta etapa hermosa en la que nos conocimos y sentimos al deporte como herramienta de transformación social? Me llevaste luego a lugares como un penal para recordar también que aun en situaciones duras como el encarcelamiento, tu mensaje de optimismo llegó. Sin perder la fe y la esperanza, Dani, llegaste a todos los estratos sociales —tú siempre humilde, no lo dimensionaste- y te siguieron haciendo homenajes en centros educativos, instituciones públicas, privadas. Y todos a una sola voz gritaban “Peredo presente”... ¿Sabes por qué? Porque los peruanos necesitamos referentes como tú, porque necesitamos hablar y recordar siempre que un hombre como tú existió y que se puede tener éxito en este país sin perder los valores que nunca dejaste de lado. Nosotras asistimos a todos estos homenajes juntas, nos llevaste de la mano y en tu honor caminaremos así… Y ¿sabes qué nos ayudó a pasar este tiempo duro y a desarrollar la capacidad de pararnos ante la adversidad? El sentir que este profundo dolor fue compartido con tantos peruanos y peruanas que sientieron tu ausencia. Y que ese amor inmenso que vino hacia nosotras luego de ese 19 de febrero era tuyo y se manifestaba a través de muchos… que sintieron como nosotras que tu voz y tu pasión se hicieron eternas. Seguiremos en este camino. Tu legado seguirá inspirando. Seguirás inspirando, Dani. Lo prometo. En tu honor siempre. Siempre.

De su esposa, Milagros Llamosas Salas.