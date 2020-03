Carlos Zambrano disputó 66 minutos en el empate entre Boca Juniors y Caracas en Venezuela, en lo que fue su estreno con la azul y oro nada menos que en la Copa Libertadores . Y su esperado debut no pudo ser mejor, pues generó muy buenos comentarios por parte de la prensa argentina, así como de los hinchas ‘Xeneizes’.

Pero si alguien más debía referirse al ‘León’ era justamente su nuevo entrenador, Miguel Ángel Russo , quien este lunes tuvo palabras de elogio para el zaguero central.

"Sabemos que cuesta adaptarse a Boca Juniors y él lo ha hecho a la perfección. Está dentro de los tiempos en los que pensamos que podía jugar y mientras más juegue mejor", manifestó el estratega.

“Tiene experiencia, es fuerte, tiene buen juego aéreo y posee buena salida con el balón”, agregó el extécnico de Alianza Lima.

A propósito, te recordamos a otros técnicos que elogiaron a jugadores peruanos en equipos del exterior:

GUUS HIDDINK SOBRE JEFFERSON FARFÁN

En enero del 2018, con Perú a pocas semanas de haber clasificado al Mundial de Rusia, el holandés Guus Hiddink, tuvo grandes palabras hacia Jefferson Farfán, a quien entrenó en 2004 cuando la ‘Foquita’ militaba en PSV.

“Es un jugador muy listo en el uno contra uno. Posee un gran poder físico. Aún lo recuerdo como un jugador que explotaba cada vez que se encontraba cerca del arco rival. Te confieso, pocos jugadores tienen esa cualidad que tiene Farfán. Para mí, fue un lujo trabajar con él durante ese tiempo”, indicó.

(Foto: Twitter)





JUPP HEYNCKES SOBRE CLAUDIO PIZARRO

A fines de marzo del 2013, Claudio Pizarro tuvo una de sus jornadas más memorables en Alemania, mientras vestía la camiseta del Bayern Múnich. Por la Bundesliga, el cuadro bávaro apabulló con un contundente 9-2 al Hamburgo y el ‘Bombardero’ se despachó ese día con cuatro anotaciones.

Y los elogios de su técnico, Jupp Heynckes, no tardaron en llegar, pues al día siguiente manifestaba sobre el ariete: “Es un excelente futbolista y gran goleador, un jugador top absoluto y lo ha demostrado. Es una amenaza de gol. Él nos ayudará sobre todo en los partidos cerrados que están por venir”.

(Foto: AFP)





HÉCTOR ‘BAMBINO’ VEIRA SOBRE NOLBERTO SOLANO

En 2009, Nolberto Solano se propuso volver al fútbol peruano luego de una gran carrera en Europa, donde brilló en Newcastle, Aston Villa, West Ham, entre otros equipos. Trajo consigo toda su jerarquía y la puso a disposición de Universitario.

El 28 de abril, los cremas vitarían a San Lorenzo en Argentina por la Copa Libertadores y Héctor ‘Bambino’ Veira, quien lo dirigió en Boca Juniors en 1997-98, recordó el paso del ‘Maestrito’ por La Bombonera.

“Tengo los mejores recuerdos de su paso en Boca Juniors y de cómo creció tan rápido. Fue impresionante lo que hizo. Creo que de los jugadores de su generación es el único que podría compartir cancha con Chumpitaz y Velásquez. Repito, Ñol es un jugador de todos los tiempos, cómo le pega a la pelota, su panorama. Tuvo todo para triunfar y lo hizo”.

(Foto: Patrick Especo /GEC)





JORGE JESÚS SOBRE ANDRÉ CARRILLO

En julio del 2018, André Carrillo sorprendía a propios y extraños al fichar por el Al Hilal de Arabia. La pregunta que nos hacíamos muchos era por qué Carrilo dejaba la Premier League y el Watford para irse a una liga menos competitiva como la árabe.

A los pocos días, el portugués Jorge Jesús, técnico del Al Hilal en ese momento y quien había dirigido a la ‘Culebra’ cuando jugaba en Sporting de Lisboa, nos resolvió la interrogante.

“Fui yo quien pidió a André Carrillo cuando dirigía en Benfica (tras su paso por el Lisboa). Tuve que hablar con el presidente y explicarle lo que me agrada de este tipo de futbolistas. Cuando el presidente (del Al Hilal) me preguntó si André me gusta como jugador, respondí que sí. Lo conozco del Sporting y cuando lo vi jugar, quedé encantado”, expresó.

(Foto: EFE)