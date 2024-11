Carlos Zambrano 'explotó' contra reporteros: "Salí, te meto un guantazo"

El futbolista Carlos Zambrano protagonizó un tenso momento con el equipo de prensa de Amor y Fuego. El altercado ocurrió a las afueras de una discoteca limeña, cuando el jugador fue abordado por un reportero del programa de espectáculos.

Al defensa de Alianza Lima se le vio incómodo con las preguntas del periodista sobre la Selección Peruana y, visiblemente molesto, le lanzó amenazas directas al reportero y al camarógrafo.

"Salí de acá, que no quiero hablar. Yo no hablo con ustedes. No te hablo más, salí en dos segundos porque te quito la cámara y le pego a ustedes dos", expresó con un marcado acento argentino.

Tras la insistencia del hombre de prensa, el seleccionado nacional volvió a advertirle que no le haga más preguntas.

“No preguntes ni una pregunta más porque si no te meto un guantazo a cualquier de los dos, no hables más“

Carlos Zambrano renovará con Alianza Lima

Luego de la contratación del director técnico Néstor Gorosito y de la salida del arquero Franco Saravia, Alianza Lima fue por su siguiente objetivo para el 2025: la renovación de Carlos Zambrano.

El defensor central de 35 años tiene contrato con el 'equipo del pueblo' hasta el 31 de diciembre de este año, pero ya tiene todo encaminado para continuar por un año más. El 'León' no se irá.

Esto luego de recibir la llamada ganadora del nuevo director deportivo blanquiazul, Franco Navarro, con quien el 'Kaiser' conversó, fijó cifras para la extensión de su contrato y llegó a un acuerdo verbal.

A sola falta de firma para que todo esté oleado y sacramentado, en Alianza Lima ya celebran la renovación del vínculo contractual con Carlos Zambrano por todo el 2025.

