Carlos Zambrano sobre Cavani: "No pasa nada, yo lo conozco"

'Pipo' Gorosito no es el único conocedor del fútbol argentino en Alianza. Carlos Zambrano, por su parte, conoce a Boca Juniors desde cerca; en La Victoria, solamente él ha vivido la experiencia 'bostera' en carne propia.

Es consciente, por lo tanto, de que sus comentarios en la previa llegarán y rebotarán en Buenos Aires. Y que mejor manera de condimentar el decisivo encuentro de mañana y poner a prueba la serenidad del rival que minimizar la vuelta de uno de sus más importantes referentes.

Se trata de Edinson Cavani, quien no estuvo presente en el partido de ida —jugado el martes pasado, en el que los 'Íntimos' superaron a los 'xeneizes' y se impusieron por la mínima diferencia— y está listo para regresar al once titular en el duelo de mañana. El uruguayo, guerrero de mil batallas, no ha podido coronarse como ídolo de Boca levantando un título importante, aunque ha sabido ganarse el respeto de la hinchada gracias a su incomparable entrega y aún vigente calidad técnica y olfato goleador.

“No pasa nada, ya lo conozco”, sentenció con su característica frialdad para declarar (no siempre trasladada a la cancha) el 'Kaiser', cuando le preguntaron por Cavani, mientras ingresaba al aeropuerto junto al resto del plantel para partir rumbo a Buenos Aires.

Y es que Zambrano está entendiendo todo a la perfección. En Argentina están seguros de que Boca, en la Bombonera, le dará vuelta al global; convicción justificada, teniendo en cuenta de que, para este partido de vuelta, Fernando Gago recuperará a importantes figuras y referentes como Marcos Rojo, Luis Advíncula, Ander Herrera y el ya mencionado 'nueve' uruguayo. No obstante, ya en la cancha, la fe 'xeneize' se irá convirtiendo en presión y angustia si es que Alianza hace bien las cosas, y los locales no progresan en el marcador con el pasar de los minutos.

En tal sentido, comentarios como el del 'León' o el del técnico Gorosito pueden parecer intrascendentes, pero socavan la psiquis del rival y la de su exigente hinchada, y tal efecto se multiplicará si es que, en el transcurso del partido, el viento no sopla a favor de ellos. Tanto el defensa como el DT saben que así se juegan este tipo de partidos, de instancias decisivas y rivales gigantes.

