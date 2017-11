Carlos Lobatón a Paolo Guerrero: “Tuve la suerte de ser su Capitán, hoy tengo el honor de que él sea el mio”

Carlos Lobatón compartió innumerables convocatorias a la selección peruana con Paolo Guerrero y, como bien dice, fue su capitán, en la cancha. Es así que no podría faltar su mensaje de aliento tras la suspensión del delantero por 30 días por estar involucrado en un posible caso de dopaje.

"Me entristece mucho lo de Paolo. No solo por que no merece estar en esta situación, sino por todos los que se aprovechan en comentar acerca de ella con tanta facilidad y desatino", escribió el jugador de Cristal en sus redes sociales.

Retamozo, Guerrero, Vargas y Lobatón en una convocatoria para las Eliminatorias Brasil 2014. (USI)

El volante de 37 años participó de la 'Era Ricardo Gareca', aunque ya no fue convocado más desde el partido entre Perú vs. Argentina en Lima, en 2016. Tampoco ha sido considerado para el repechaje mundialista ante nueva Zelanda que iniciará este viernes.

"Tuve la suerte de ser su Capitán, y hoy tengo el honor de que él sea el mío, porque es un verdadero ejemplo para todos, dentro y más aún fuera de la cancha", continuó escribiendo 'Loba', que ahora es capitán de Cristal.

El volante terminó recomendando a Paolo Guerrero que "lo importante no es quién lo dice primero, lo importante es quién dice la verdad". De esta forma no ocultó su convicción de que el delantero saldrá de la difícil situación".