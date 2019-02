Carlos 'Kukín' Flores: "Me gustaría que me recuerden como una buena persona" [VIDEO]

El fútbol peruano está de luto. El ídolo de Sport Boys, Carlos 'Kukín' Flores , falleció esta madrugada a los 44 años de edad en su casa de San Miguel .

El futbolista brindó varias entrevistas a lo largo de su carrera, siendo una de las más polémicas la que brindó el 2016 a Latina, conversación en la que habló sobre sus miedos, el futuro e, incluso, la muerte.

Por aquel entonces, Carlos 'Kukín' Flores contó que era consciente que había tenido una vida llena de excesos pero se mostró entusiasmado por los nuevos retos que tenía.

"No me arrepiento de nada. Si estuviera dormido en mis laureles sí me arrepentiría, pero no estoy dormido, sigo pilas", dijo en aquella oportunidad.

"Tuve errores en mi vida como todo ser humano y cuando hay errores hay que pagarlos y los pagué, y si hay que seguir pagándolos los voy a pagar. En la vida los errores cuestan y se pagan y pesan. Pero ya, ya no puedo arrepentirme, tengo que seguir adelante. Quizás lo que no hice jugando lo puedo hacer como entrenador, lo que no hice como entrenador lo puedo hacer con los niños", refirió sin pelos en la lengua.

¿CÓMO RECORDAR A KUKÍN?

En la misma conversación, 'Kukín' habló sobre cómo le gustaría ser recordado luego de partir al más allá y dijo que más que como un buen jugador, le gustaría que lo recuerden por lo que aportó.

"No puedo decir 'fui un monstruo, fui un gran jugador o un mal jugador', pero quisiera que me recuerden como una gran jugador y una buena persona", refirió.

Además, confesó que tiene un lado muy sensible pero que esto no lo hace débil, sino valiente. "A veces lloro. Llorar es de hombres. No llora el marica o el cobarde. Llorar es de hombres y siempre es bueno llorar para desfogar. Cuando me he puesto a reflexionar y digo 'he hecho mal' he soltado un par de lágrimas pero son lágrimas de valentía, no de cobardía", sostuvo en aquella oportunidad.

Ahora, Kukín descansa en paz.