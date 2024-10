¿Edison Flores fue el culpable de la derrota de la 'U'? Galván: "Tenían que poner uno más rápido"

La derrota de Universitario contra Sporting Cristal acabó con su invicto de 10 partidos, su liderato en solitario en el Torneo Clausura y generó repercusiones, como Carlos Galván culpando a Edison Flores.

PUBLICIDAD

Para el excapitán y campeón crema, hoy comentarista en el programa A Presión, el técnico de los merengues falló en la elección de la alineación y, principalmente, en la inclusión del 'Orejas' dentro del once.

“Para mí, se equivoca Fabián Bustos en el planteamiento, fuera del sistema, tenía que esperar más, jugar más atrás", comenzó explicando el exdefensor argentino tras la caída de la 'U' en el Nacional.

Y no solo eso, para el 'Negro', el DT "también se equivoca en poner a Edison Flores, porque tenía que poner a un jugador más rápido y enérgico para cuando le tiren el balón (largo)", agregó antes de ser cortado.

Como réplica, su colega de mesa le recriminó a Carlos Galván que el 'Orejas' era titular indiscutible en Universitario, a lo que él le respondió enérgicamente que, "para mí, no lo tendría que ser, no me gusta él”.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Cienciano?

El partidazo entre Universitario y Cienciano se jugará este domingo 27 de octubre, desde las 06:00 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2024.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper. ¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: