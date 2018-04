Carlos Cáceda confirma su salida del Deportivo Municipal

A pocos días del Mundial Rusia 2018, Carlos Cáceda , arquero de la selección nacional, anunció que no seguirá más en Deportivo Municipal tras el fin de su préstamo de 4 meses.

El guardameta, en conversación con Ovación, agradeció a los hinchas de la 'Academia' y confirmó que regresará a México.

"Quiero agradecer a toda la gente de Municipal porque en todo momento me trató de la mejor manera. Siempre rescato que en los buenos y malos momentos hubo actitud para entrenar y eso hizo que el equipo mejore en las últimos fechas", precisó la 'Pantera'.

De esta manera, Cáceda volverá a Tiburones Rojos de Veracruz, dueño de su pase, que se encargará de definir su futuro.

"No hay ninguna chance para que me quede en Municipal. Mi préstamo ya acabó y tengo que regresar a Veracruz que es dueño de mi carta pase. En los próximos días hablaré con mi representante para saber cómo se manejarán las cosas de aquí en en adelante", resaltó el ex cancerbero de Universitario de Deportes.