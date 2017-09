Carlos Ascues: "Debutar en un clásico es muy emocionante y lo quiero ganar"

Carlos Ascues, flamante refuerzo de Alianza Lima, espera con gran expectativa el clásico frente a Universitario de Deportes en Matute por la segunda jornada del Torneo Clausura 2017.

El reestreno oficial del defensor nacional con camiseta blanquiazul se cumplirá este sábado desde las 8:00 de la noche, cuando el cuadro crema dirigido por Pedro Troglio visite el estadio Alejandro Villanueva.

"Debutar en un clásico es muy emocionante y lo quiero ganar. Los compañeros me han recibido de la mejor manera como si estuviera varios años acá. Me he sentido muy cómodo", manifestó Carlos Ascues en la antesala en diálogo con Gol Perú.

El popular 'Patrón' se encuentra en óptimas condiciones para el compromiso, luego de superar una "pequeña contractura". "Estoy entrenando normal y voy a llegar sin problemas", aseguró el polifuncional 'íntimo'.