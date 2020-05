Luego de pasar momentos de incertidumbre en Rumania, donde fue sorprendida por el coronavirus mientras competía por el club Sttinta Bacau, Carla Rueda encontró calma con una aliviadora noticia: podrá regresar al Perú en un vuelo humanitario.

La voleibolista nacional partió a Europa para competir en una liga con mayor intensidad y nivel que la peruana; sin embargo, la pandemia de COVID-19 cambió su panorama. La temporada finalizó abruptamente y no consiguió salir a tiempo de territorio rumano, por lo que tuvo que apelar al IPD para volver a Lima.

Mediante una nota de prensa, el organismo deportivo confirmó la noticia y adjuntó una entrevista con Carla Rueda. En dicha conversación, la destacada deportista local afirmó que tiene “los sueños intactos y las ganas de ver a su familia luego de casi cinco meses”.

Pasaremos a reproducir la entrevista brindada por el departamento de prensa del IPD.

¿Cómo se recibió la noticia de retornar al país?

Estoy súper feliz. Han sido largas semanas difíciles estando lejos sin mi familia. Todo ha sido muy complicado cuando sucedió lo de la cuarentena. La noticia me la dio el cónsul de Perú aquí en Rumania, estoy muy agradecida con las personas que me han apoyado para poder retornar al Perú. El IPD y el presidente, Gustavo San Martín, han seguido mi caso muy de cerca.

¿Cómo manejas ahora las ansías de volver?

Mi itinerario es largo, con algunas conexiones de distancias extensas. Han sido casi tres meses de angustia, pero lo más importante ahora es saber que voy a volver a Perú, pensar en volver a ver a mi madre me da felicidad y ahí los nervios desaparecen. ¿Cuál es el futuro de tu carrera deportiva?

Ahora mismo no tengo contrato con ningún club, la prioridad era la renovación con el Sttinta Bacau, pero ahora las cosas han cambiado. Lo más importante es bien de salud, volver con mi familia, cuidar de mi mamá y buscar un club pasa a segundo plano por ahora.

¿Qué te dijo tu mamá con la noticia?

Mi mamá me llamó súper feliz cuando se dio a conocer la noticia, yo no le había dicho nada aún porque estaba esperando la confirmación del espacio para el vuelo. Cuando mi mamá vio la noticia en los medios me preguntó si era verdad, y yo que lo cuidaba tuve que decirle la verdad. Fue un momento increíble

¿Qué rescatas de este tiempo lejos de casa?

Esta cuarentena me ha servido para valorar aún más a mi familia. He podido descubrir muchas cosas, el amor que le a mi mamá ha sido mucho más fuerte. Pasé mi cumpleaños sola y pesé a la distancia he sentido estar conectada con todas las muestras de amor que me han podido dar a lo largo de este tiempo.

¿Qué es lo que más extrañas de tu disciplina?

Extraño simplemente levantarme y saber que tengo entrenamiento. Ya imagino como será el retorno de los deportes, me imagino corriendo y gritando por toda la cancha. Disfruto mucho poder saber que pronto voy a volver a mi deporte.

¿Qué le dirías a todos las personas que esperan retornar al país?

Agradezco a todas las personas que han hecho posible esto, yo he estado inscrita en el consulado peruano-rumano desde marzo, han sido casi tres meses de espera, siento que ya está llegando a su fin. Aún existen muchos peruanos que siguen esperando, sé que no es fácil, les digo que confíen que pronto van a volver a estar con sus seres queridos.

Déjanos un mensaje…

De esto vamos a salir todos, pero juntos porque el peruano es muy luchador y guerrero. Hemos salido de muchas situaciones y este momento no va a ser la excepción. Quédense en casa porque la prevención es importante en este momento.

