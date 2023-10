La Federación Peruana de Automovilismo (Fepad) decidió quitarle la licencia de piloto a Raúl Orlandini, quien estaba en plena competición de Caminos del Inca 2023.

La drástica decisión de la Fepad fue por unas declaraciones que dio el piloto criticando algunos cambios al reglamento durante este año.

La Fedap publicó en sus redes sociales las resoluciones enviadas por el Colegio de Comisarios de Caminos del Inca, donde detalla que la sanción es por dos años.

“Retirar la Licencia Deportiva de PILOTO del auto 716 de la categoría TIN por 2 años calendario por las declaraciones en contra de la organización de la Autoridad Deportiva Nacional y sus directivos al señor Raúl Orlandini (...) Por lo tanto, el Colegio de Comisarios lo excluye de la competencia por no tener licencis vigente”.

Orlandini, que se encontraba en el top 5 del Rally Caminos del Inca, dijo que la resolución no explica cuál fue el presunto error que cometió.

“El día de ayer recibí la resolución mencionando que había cometido una falta grave al RNDA de acuerdo a ciertos artículos tras mis declaraciones a un medio de comunicación, pero no señalan cuál fue el presunto error”, explicó Raúl ‘Mono’ Orlandini.

“Como deportista soy respetuoso de las decisiones institucionales, llevo varios años como piloto de rally y me apena no poder continuar en esta edición de la carrera para la cual me he estado preparando; sin embargo, hago un llamado a la calma y espero que esta edición continúe demostrando la destreza de todos los participantes”, finalizó el piloto.





