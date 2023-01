En una foto con su madre Camila está cargando una copa en un torneo de fútbol en el que era la única niña. “Hay un torneo, sé parte del equipo”. Así la convocó su entrenador. Una competencia entre colegios para menores entre 9 y 10 años. Ella jugó de central.

Al comienzo nadie decía nada. Tal vez solo llamaba la atención que sea una niña o quizás ni se daban cuenta. Cuando su equipo empezó a ganar, hubo padres que encendieron sus alarmas. “¿Por qué hay una niña?”, se dieron cuenta súbitamente. Pero en ningún reglamento decía que no podía jugar. Esa niña, Camila, llegó a la final siendo titular del equipo, la ganó y levantó aquella copa.

Hoy tiene 27 años. Camila Zapata no descarta que en algún momento sea entrenadora de fútbol y le interesa, sobre todo, buscar mayor igualdad para las mujeres en el deporte. Mientras tanto, es conductora en el programa DSports Noticias (de DSports, en DirecTV), también comentarista y reportera, y alista un libro sobre mujeres en el deporte rey.

Acaba de llegar del trabajo. Son casi las 11 de la noche. Antes de leer un libro y descansar, recibe mi videollamada y me da esta entrevista.

-¿Qué lees?

Empecé La pirámide invertida, que es un libro sobre la historia de la táctica en el fútbol, cómo ha sido tan importante desde los inicios del fútbol.

-¿Tal vez es el inicio de un camino como entrenadora de fútbol?

Lo he pensado, lo he pensado. El deporte siempre ha sido algo que me ha acompañado desde chica y creo que sí me gustaría en algún momento contribuir desde alguna tribuna, o estar cercana a deportistas, a niños, a adolescentes.

-¿En el fútbol eres de la escuela conservadora o con vocación ofensiva?

Me gusta mucho lo que hace Tite, su árbol de Navidad invertido: pocos defensas y muchos atacantes, me gusta ese fútbol que te ahoga y con creatividad.

-Vamos a la actualidad. Guerrero ya es de Racing. ¿Cómo ves su futuro cerca de los 40?

Yo creo que debe prevalecer el respeto por una figura que nos hizo felices, que nos entregó un fútbol que no veíamos hace mucho tiempo, un peruano que llegó a Europa, que en Brasil dejó el apellido bien en alto. El sueño de él era cerrar su carrera en el fútbol de la alta competitividad y demostrarse a sí mismo que todavía estaba para dar algo más en una liga internacional. Me parece genial que haya logrado cumplirlo. Lo que pueda pasar en la temporada dependerá de él.

-¿Tenemos Guerrero para la selección o ya no?

Hay que ver cómo ha logrado recuperarse, qué puede darle a Racing. Él mismo ha declarado “voy a ver cómo estoy”. Yo espero que podamos tener a Guerrero en la selección, porque le da jerarquía al grupo.

-Además, más allá de Lapadula, no hay figuras que lo sustituyan, ¿no?

Hay pocas figuras de liderazgo en la selección. Cuando me ha tocado hablar con futbolistas de la selección, me han dicho que a veces sienten que les falta ese hombre de jerarquía.

-¿Cómo ves el caso Renato Tapia?

Yo creo que el fútbol peruano es displicente y permisivo con estos hechos. Puede ser que se hagan de la vista gorda y todo continuará. Creo que a Renato sí le va a costar retornar, seguir siendo esa figura que, al menos, él asumía.

-El llamado capitán del futuro...

Y preocupa. Lo que ha pasado rompe con la imagen que teníamos de él. Para los ojos de los peruanos se ha caído una figura, de los únicos liderazgos que nos quedaban.

-¿Reynoso debe excluirlo, al menos, del proceso inmediato en la selección?

Es un caso muy delicado y podría hacerlo. Es un caso que involucra a las mujeres y a la niñez, y creo que eso ya genera que haya, al menos, un proceso moral o ético que no debería pasar por alto.

-Estamos de cabeza en lo político y en el fútbol. Ya no sé si el torneo nacional ya empezó o cuándo empezará; es un caos.

Creo que, cuando el país sufre, el deporte también. Lo que pasa en el fútbol peruano se puede relacionar muy bien con lo que vivimos como país. Y de la liga femenina no se sabe absolutamente nada, no se tienen ni las bases del torneo.

-El fútbol es otro síntoma de que no nos ponemos de acuerdo.

Bueno, somos un país dividido por nuestra historia. Estas épocas nos ponen muy sensibles, unos contra otros; hace poco borré mi Twitter de mi celular porque hay mucha crueldad entre peruanos y mucha facilidad para insultar, es triste convivir con eso, sabiendo que incluso el más cercano, familia o amigo, piensa tan diferente de ti, y esa simpleza para decirte calificativos por pensar distinto... Hay que darnos cuenta de que no hay necesidad de sentir tanto rencor por el otro. Tratar de escucharnos más. Y en estas épocas las heridas se abren.

Camila Zapata brilla en la televisión.

-Entiendo que tuviste la influencia de tu hermano para elegir el fútbol, pero más allá de eso, ¿por qué el fútbol?

Siempre he hecho muchos deportes, siempre he estado vinculada al deporte.

-En gimnasia llegaste a la alta competencia, ¿no?

Claro, pertenecí a la preselección nacional. Pero lo transversal siempre fue el fútbol. El fútbol traspasa todo. Lo que genera el fútbol no lo genera ningún otro deporte, es maravilloso.

-Tu padre estudió para ser periodista y tu madre fue profesora. ¿Eso quiere decir que la influencia del padre pesó más?

De ambos me gustaba mucho la capacidad que tenían para reflexionar sobre lo que pasaba en el país.

-Tengo entendido que tu padre estudió en Cuba.

Sí. Creció en Cuba también.

-¿Por qué?

Mi abuelo fue un guerrillero peruano.

-Tal vez fue compañero del poeta Javier Heraud...

Sí, amigo. Mi abuelo fue asesinado en Perú. Pero mi papá volvió al Perú, quería entender su pasado y porque en Cuba empezaba la crisis social y económica. Hoy Cuba necesita levantarse frente a un gobierno que ha empobrecido al país; cada vez que voy, regreso con mucha tristeza de ver las condiciones en las que vive mi familia.

-¿Contra qué te ha tocado rebelarte?

Creo que lo que me mueve más es buscar que haya mayor igualdad en el deporte para las mujeres, para las niñas y adolescentes. Vivimos en un mundo tan desigual en ese ámbito que siento que es una misión para mí tratar de contribuir de las formas en las que pueda. Creo que por ahí va mi lucha.

AUTOFICHA:

- “Soy Camila Natalia Zapata Castillo. Tengo 27 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Periodismo, ingresé a la Católica, directo desde el colegio por el tercio superior. Es bonito ver que cada día hay más chicas (en el periodismo deportivo)”.

- “Actualmente, trabajo en DSports (de DirecTV), donde conduzco el noticiero deportivo, y de vez en cuando salgo en programas de debate de Perú o de la región. También hago coberturas en la cancha, comento partidos”.

- “Quiero tratar de darle full al deporte. Espero que este sea un buen año. Trato de correr siempre, corro medias maratones o carreras de trail running, nado. Tengo pendiente acabar un libro, uno sobre historias de mujeres que viven del fútbol, jugadoras o árbitros”.

