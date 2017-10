Ricardo Gareca anunció hace un par de semanas la lista de convocados para los duelos por repechaje ante Nueva Zelanda . Sin ninguna novedad, el ‘Tigre’ apuesta por sus dirigidos para poder lograr la clasificación a Rusia 2018 .

En dicha lista no figura Alexander Callens , actual jugador del New York City de la MLS , y es precisamente él quien no entiende, hasta ahora, el por qué no lo llaman al ‘equipo de todos’ pese a tener continuidad en su equipo.

"Ricardo Gareca nunca me dio una razón por la que no soy seleccionado, pero tengo que ser realista y respetar el hecho de que ciertos entrenadores tienen ciertas preferencias y los otros muchachos están jugando bien. Así que si no me llama ahora, probablemente nunca lo hará", expresó el futbolista en Sports Ilustrated.

Su no convocatoria a principios del 2017 hizo que se cuestione si tenía algún déficit en cuanto a rendimiento se refiere; sin embargo, dichos pensamientos desaparecieron con el pasar del tiempo y hoy parece estar resignado a integrar la blanquirroja.

"Seré honesto, a principios de año no haber sido seleccionado realmente me afectó. Me pregunté a mi mismo ¿Debo cambiar algo o mejorar mi juego de alguna manera? Así que me seguí cuestionando. Pero al final dejé este tipo de pensamientos y solo me concentré en mi club", sentenció Callens.

La selección peruana enfrentará a Nueva Zelanda en Wellington el próximo 10 de noviembre por el encuentro de ida del repechaje rumbo a Rusia 2018.