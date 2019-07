En Caliente: El bodyboard se quedó en la orilla de los Panamericanos

Como si fuera poco remar contra la corriente y la marea alta, que azota sin piedad, nuestros bodyboarders también tienen que sortear una barrera de indiferencia. Pese a ser este un deporte en ascenso y con varias medallas en torneos mundiales a cuestas, se quedó con las ganas de tener una categoría en estos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Esta nueva edición Panamericana trajo consigo algunos deportes nuevos, que ya son considerados olímpicos. El fisioculturismo, skate-boarding, béisbol, pelota vasca y ciclismo BMX se estrenan en este mega evento deportivo. Y como novedad en disciplinas acuáticas de mar, está el surf, que promete varias medalla para Perú.

La noticia de la inclusión de la tabla desde la culminación de Río 2016 ilusionó a toda la comunidad 'surfer'. Estar en el podio y ver flamear tu bandera en lo más alto de un torneo olímpico debe ser el sueño de todo atleta. No solo los surfistas —ya confirmados— sentían ese hormigueo de alegría y determinación que te otorga pertenecer a las Olimpiadas, sino también los que practican paddle, longboard, y, por supuesto, los de bodyboard. Pero quedó solo en eso: una mera ilusión.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no designó a los demás deportes acuáticos como olímpicos; es posible que se sumen en los siguientes torneos. Y tampoco estos fueron promovidos por la organización de los Panamericanos Lima 2019, por lo que algunos destacados bodyboarders se sintieron defraudados.

CONTRA LA CORRIENTE

Manuel Rodríguez, subcampeón del mundo en un circuito de la APB (Asociación de Bodyboarders Profesionales por sus siglas en español), se quejó públicamente por esta situación adversa para su deporte.

"Estos PANAMERICANOS no me representan. El no considerar al bodyboard como disciplina representativa tiene un costo de frustración, burla y desconsideración por los deportistas que sumaron para que esto sea una realidad. Los responsables sin saber dar un concepto claro del por qué, aclaran el patético e ineficiente manejo de nuestro deporte", escribió en Facebook.

En conversación con Perú21, Manuel contó que está "harto" de estos tratos. Al parecer, el bodyboard sigue en la sombra del surf y los logros que hemos conseguidos como país hasta ahora son a base del esfuerzo individual de los que practican esta disciplina.

Manuel o 'Chapay', como le dicen, tiene autoridad para comentar sobre esta realidad. Ha sido número 1 del ranking nacional y ahora es formador de las nuevas promesas del 'corcho'. Pero siente que, a pesar de los encomiables esfuerzos suyos por sacar adelante a jóvenes campeones, a veces está solo en esta batalla. Siente que es el único que está remando para que el bodyboard peruano siga en el 'top', como cuando César Bauer fue el mejor del planeta en el 2010.