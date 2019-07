En Caliente: El baile de los que sobran

No muchos corean sus nombres, tampoco están pendientes de sus hazañas, pero eso no los detiene para seguir conquistado triunfos. En el Perú, la brecha entre el fútbol y los demás deportes es abismal. Ellos lo saben muy bien, casi están acostumbrados. Aunque sea, cuando logran algún título, tienen momentos de notoriedad en medios. Acuden a entrevistas para ser felicitados y exhiben en público su discreta trayectoria. Sin embargo, en esta última Copa América —con la participación estelar de la selección peruana — los cientos de atletas nacionales que compiten en otras disciplinas y sus victorias fueron ignorados.

Nadie puede negar el Perú es un país que le rinde culto al fútbol, que está en lo más profundo de sus raíces. Incluso este servidor le dedicó la columna pasada al triunfo de la bicolor contra Chile, con el pleno conocimiento que existían más deportistas peruanos que merecían, también, todo nuestro apoyo.

Los días de junio y la primera semana de julio fueron momentos en los que la población volvió a juntarse masivamente en las calles, pintando de blanco y rojo el país. El equipo de Gareca, Paolo y compañía mantuvo en vilo a millones de familias hasta la agónica final contra Brasil. Todas agrupadas, mandando la mejor vibra y alentando incondicionalmente. Durante todo ese tiempo, otros peruanos, que también dejaron la piel por su bandera, lograron importantes hazañas. La única diferencia es que, con estos atletas que no andan detrás del balón por una cancha de césped, nadie se dignó a reconocerlos.

Para ahondar un poco en lo que vivieron nuestros deportistas de otras categorías, están los ejemplos de Alexandra Grande y 'Piccolo' Clemente. La primera es nuestra mejor karateca; y el segundo, un experimentado y laureado surfista.

Alexandra Grande Risco, campeona de Karate: “Volveré a ser la mejor de América en Lima 2019”. (Marco Ramón/GEC) Alexandra Grande Risco es campeona mundial de karate. (Marco Ramón/GEC)

EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN

Hace dos semanas, Alexandra ganó el oro en la modalidad de Kumite de la Serie A del Karate en Canadá. Los únicos que estaban allí para festejar un nuevo título internacional de la limeña de 29 años eran sus compañeros karatecas y el equipo de la Federación de Karate. Tuvo que culminar la Copa América y que se avecinen los Juegos Panamericanos para que los programas de televisión y los diarios la llamen a entrevistarla.

Pese a que Alexandra ya es una deportista de élite, con un oro en los Panamericanos de Toronto 2015 y siendo la número 5 del ránking mundial, no tuvo problemas para conceder su tiempo con una enorme sonrisa. Podría perfectamente desairar a los periodistas, como lo hacen algunos futbolistas que no han ganado nada, pero ella no se cree una diva. Su humildad es tan fuerte como las patadas que proporciona a los rivales.

(Perú21/ Piko Tamashiro) Piccolo' Clemente ganó un circuito mundial de longboard en Francia. (Perú21/ Piko Tamashiro) Perú21

Otro deportista que celebró en silencio una nueva victoria es Benoit Clemente Rothfuss, o simplemente 'Piccolo'. El nacido en Cajabamba y criado en Trujillo obtuvo su último reconocimiento mundial en el ISA World Championship Longboard de Francia a inicios de junio. Mientras la mayoría de peruanos estaban esperando que la selección le gane a Venezuela, él se adueñaba del primer lugar en la serie final con una rodilla rota y con el apoyo del 'team' nacional.

'Piccolo' es un experto de la tabla larga. Ha ganado bolivarianos, circuitos mundiales, ha sido el mejor del mundo en dos años consecutivos y tiene los laureles deportivos al igual que Alexandra. Ambos esperan, que por una vez, el país entero esté con ellos en Lima 2019.

Así como Alexandra y 'Piccolo' lograron triunfos relevantes en estas últimas semanas, hay una larga lista de deportistas que debieron ser noticia (tanto como el 5-0 en contra). Pero el fútbol los volvió invisibles y los dejó a un lado.

-Leonardo Díaz y Leinier Savón: Los corredores ganaron tres preseas de oro cada uno en el Panamericano Open de Para Atletismo de Lima.

-Ángela Leyva: La voleibolista peruana fichó por el PTT Sport de Turquía.

​-Mary Luz Andia Arotaipe: La maratonista clasificó a Tokio 2020 al superar la marca mínima en los 20 kilómetros.en el Gran Premio Cantones de La Coruña.

-John Jairo Quiñones: El luchador derrotó se convirtió en campeón de peso mosca en el 300 Sparta 32.

​-Selección nacional de judo: El equipo ganó seis medallas en el Open Panamericano Quito 2019,

-Selección peruana de tenis de mesa: El equipo clasificó al Mundial Juvenil de Tailandia 2019.

-Gladys Tejeda: La atleta ganó la edición 59 de la prueba pedestre Quito-Últimas Noticias 15K.

¿Qué haríamos sin ti, fútbol? Esta es la pregunta que todo amante del 'deporte rey' se hace para expresar su pasión; pero también es la de miles de atletas de otras disciplinas que ruegan por un poco de equidad en este país.

CONOCE A ALEXADRA GRANDE