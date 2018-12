El calendario de los principales eventos deportivos de 2019

Este año el Perú será sede de los Panamericanos 2019, el evento deportivo más importante de la región. Los ojos estarán puestos en el anfitrión Lima, pero el calendario no parará. Es así que aquí te traemos una lista de ellos para que los marques en tu agenda.

ENERO



05 y 06 - Saltos de esquí/Torneo de los Cuatro Trampolines en Bischofshofen (Austria), cuarta y última cita



06 al 17 - Rally Dakar en Perú (salida y meta en Lima)



10 al 27 - Balonmano: Mundial masculino en Alemania y Dinamarca



14 al 27 - Tenis/Grand Slam: Abierto de Australia en Melbourne



21 al 27 - Patinaje artístico: campeonatos de Europa en Minsk



23 al 26 - Freestyle: X Games en Aspen (Colorado, Estados Unidos)



24 al 27 - WRC: Rally Montecarlo, primera prueba del campeonato del mundo de rallies



31 al 10/02 - Esquí acrobático y snowboard: campeonatos del mundo en Park City (Estados Unidos)

FEBRERO



01 - Fútbol: final de la Copa de Asia de Naciones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)



01 y 02 - Rugby: primera jornada del torneo de las Seis Naciones: Francia - Gales, Escocia - Italia, Irlanda - Inglaterra



03 - Fútbol americano: Superbowl en Atlanta (Estados Unidos)



05 al 17 - Esquí alpino: Mundiales en Are (Suecia)



07 - Fútbol: elección del presidente de la UEFA en el Congreso de Roma



09 y 10 - Rugby: segunda jornada del Torneo de las Seis Naciones: Escocia - Irlanda, Italia - Gales, Inglaterra - Francia



12 y 13 - Fútbol: ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (primera jornada)



14 - Fútbol: ida de los dieciseisavos de final de la Europa League



15 - Rugby: Inicio del Super 15



17 - Baloncesto: All-Star Game NBA en Charlotte (Estados Unidos)



19 y 20 - Fútbol: ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (fin)



19 al 03/03 - Esquí nórdico: campeonatos del mundo en Seefeld (Austria)



21 - Fútbol: vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League



23 y 24 - Rugby: tercera fecha del Torneo de las Seis Naciones: Francia - Escocia, Gales - Inglaterra, Italia - Irlanda



25 al 10/03 - Bobsleigh y trineo: campeonatos del mundo en Whistler (Canadá)



27 al 03/03 - Ciclismo: Mundiales en pista en Pruszkow (Polonia)



28 al 10/03 - Biatlón: Mundiales en Ostersund (Suecia)

MARZO



01 al 03 - Atletismo: campeonatos de Europa bajo techo en Glasgow (Escocia)



04 al 17 - Tenis: primer Masters 1000 de la temporada en Indian Wells (Estados Unidos)



05 y 06 - Fútbol: vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (primera jornada)



07 - Fútbol: ida de octavos de final de la Europa League



09 y 10 - Rugby: cuarta jornada del Torneo de las Seis Naciones; Escocia - Gales, Inglaterra - Italia, Irlanda - Francia



10 - Moto GP: Gran Premio de Catar (Losail), primera carrera del campeonato del mundo



10 al 17 - Ciclismo: París-Niza



13 al 17 - Esquí alpino: finales de la Copa del mundo hombres/mujeres en Soldeu (Andorra)



13 al 19 - Ciclismo: Tirreno-Adriático (Italia)



12 y 13 - Fútbol: vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (fin)



14 - Fútbol: vuelta de octavos de final de la Europa League



16 - Rugby: quinta y última jornada del Torneo de las Seis Naciones; Italia - Francia, Gales - Irlanda, Inglaterra - Escocia



17 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Australia (Melbourne), primera carrera del campeonato del mundo



18 al 24 - Patinaje artístico: campeonatos del mundo en Saitama (Japón)



18 al 31 - Tenis: Masters 1000 de Miami (Estados Unidos)



23 - Ciclismo: Milán - San Remo (Italia)



28 al 31 - WRC: Rally de Córcega



31 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Baréin (Sakhir)



31 - Ciclismo: Gante - Wevelgem (Bélgica)

ABRIL



03 al 13 - Surf: primera etapa del circuito mundial masculino y femenino en Australia (Gold Coast)



07 - Ciclismo: Tour de Flandes (Bélgica)



09 y 10 - Fútbol: ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones



10 al 14 - Gimnasia artística: campeonatos de Europa en Szczecin (Polonia)



11 - Fútbol: ida de cuartos de final de la Europa League



11 al 14 - Golf: primer 'Grande' de la temporada: Masters de Augusta (Estados Unidos)



12 al 14 - Baloncesto: Final Four de la Euroliga femenina



13 - Baloncesto/NBA: inicio de los play-offs



14 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de China (Shanghai)



14 - Ciclismo: París-Roubaix



15 al 21 - Tenis: Masters 1000 de Montecarlo



16 y 17 - Fútbol: vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones



18 - Fútbol: vuelta de cuartos de final de la Europa League



19 al 21 - Rugby: semifinales de la Copa de Europa y del Challenge europeo



20 al 21 - Motociclismo/EWC: 24 Horas de Le Mans, prueba del campeonato del mundo de resistencia 2018-2019



21 - Ciclismo: Amstel Gold Race (Holanda)



24 - Ciclismo: Flecha Valona (Bélgica)



27 - Automovilismo/Fórmula E: ePrix de París



28 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán (Bakú)



28 - Ciclismo: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)



30 al 01/05 - Fútbol: ida de las semifinales de la Liga de Campeones



30 al 05/05 - Ciclismo: Tour de Romandía (Suiza)

MAYO



02 - Fútbol: ida de las semifinales de la Europa League



03 - Atletismo/Liga de Diamante, primera etapa: reunión de Doha



06 al 12 - Tenis : Masters 1000 de Madrid



07 y 08 - Fútbol: vuelta de semifinales de la Liga de Campeones



09 - Fútbol: vuelta de semifinales de la Europa League



10 - Rugby: final del Challenge Europeo en Newcastle (Inglaterra)



11 - Rugby: final de la Copa de Europa en Newcastle (Inglaterra)



11 al 02/06 - Ciclismo : Giro de Italia



12 - Auto/Fórmula 1 : Gran Premio de España (Montmeló)



12 - Fútbol : 38ª y última jornada de la Premier League inglesa



13 al 19 - Tenis : Masters 1000 de Roma (Italia)



16 al 19 - Golf : segundo Grand Slam, PGA Championship (Estados Unidos)



17 al 19 - Básquetbol : Final Four de la Euroliga masculino en Vitoria (España)



18 - Fútbol : 38ª y última jornada de las ligas de Francia y Alemania



18 - Fútbol : final de la Copa de Inglaterra en Londres



18 - Fútbol : final de la Liga de Campeones femenina en Budapest



19 - Moto GP : Gran Premio de Francia (Le Mans)



25 al 16/06 - Fútbol: Mundial Sub-20 masculino en Polonia



26 - Automovilismo/Fórmula 1 : Gran Premio de Mónaco



26 - Fútbol: 38ª y última jornada de las ligas de España e Italia



26 - IndyCar : 103ª edición de las 500 Millas de Indianápolis (Estados Unidos)



26 al 09/06 - Tenis/Grand Slam: torneo de Roland Garros en París



29 - Fútbol : final de la Europa League en Bakú



30 - Básquetbol/NBA: inicio de la final de los play-offs



30 al 14/07 - Cricket: Mundial en Inglaterra y Gales

JUNIO



01 - Fútbol: final de la Liga de Campeones europea masculina en Madrid



01 y 02 - Balonmano: Final Four de la Liga de Campeones en Colonia (Alemania)



05 - Fútbol: elección del presidente de la FIFA en el 69º Congreso en París



05 al 09 - Fútbol: Final Four de la Liga de Naciones (Portugal)



07 al 30 - Fútbol: Copa de África de Naciones



07 al 07/07 - Fútbol: Mundial femenino en Francia



09 - Auto/Fórmula 1: Gran Premio de Canadá (Montreal)



09 al 16 - Ciclismo: Criterium del Dauphiné



10 al 16 - Tiro con arco: Mundial en 's-Hertogenbosch (Holanda)



13 al 16 - Golf: tercer Grand Slam, US Open (Nueva York, Estados Unidos)



14 al 07/07 - Fútbol: Copa América en Brasil



14 al 07/07 - Fútbol: Gold Cup en Estados Unidos



15 y 16 - Automovilismo/WEC: 24 Horas de Le Mans, final del Mundial de Resistencia



15 al 23 - Ciclismo: Vuelta a Suiza



16 al 30 - Fútbol: Eurocopa Sub-21 en Italia y San Marino



17 al 22 - Esgrima: Campeonato de Europa en Düsseldorf (Alemania)



21 al 30 - Juegos Europeos en Minsk



23 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Francia (Le Castellet)



23 y 24 - 134ª sesión del COI en Lausana (Suiza) : elección de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026



27 al 07/07 - Básquetbol : campeonato de Europa femenino en Letonia y Serbia



30 - Automovilismo/Fórmula 1 : Gran Premio de Austria (Spielberg)

JULIO



01 al 14 - Tenis/Grand Slam: Wimbledon en Londres



2 al 4 - Fútbol: Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores



6 - Rugby: Final del Super 15



06 al 28 - Ciclismo: Tour de Francia



9 al 11 - Fútbol: Vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores



10 al 14 - Voleibol: Final Six de la Liga de las Naciones masculina en Estados Unidos



12 - Atletismo/Liga de Diamante: reunión de Mónaco



12 al 28 - Natación: campeonatos del mundo (piscina larga) en Gwangju (Corea del Sur)



14 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Gran Bretaña (Silverstone)



15 al 23 - Esgrima: campeonatos del mundo en Budapest



18 al 21 - Golf: último 'Grande' de la temporada, el Abierto Británico en Sandwich (Reino Unido)



26 al 11/08 - Juegos Panamericanos en Lima



27 - Rugby: 1ª jornada del Rugby Championship



27 y 28 - Ciclismo: campeonatos del mundo BMX en Heusden-Zolder (Bélgica)



28 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Alemania (Hockenheim)



28 - Motociclismo/EWC: 8 Horas de Suzuka (Japón), fin del campeonato del mundo de resistencia de motociclismo 2018-2019



30 al 01/08: Fútbol: Ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

AGOSTO



04 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Hungría (Budapest)



05 al 11 - Tenis: Masters 1000 de Montreal (Canadá)



6 a 8 - Rugby: Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores



09 al 11 - Fútbol/Ligue 1 : 1ª fecha del campeonato 2019-2020



10 - Rugby: 2ª jornada del Rugby Championship



12 al 18 - Tenis: Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos)



14 - Fútbol: Supercopa de Europa en Estambul (Turquía)



17 - Rugby: 3ª jornada del Rugby Championship



24 - Atletismo/Ligua de Diamante reunión de París



24 - Rugby/Top 14: primera fecha de la temporada 2019-2020



24 al 15/09 - Ciclismo: Vuelta a España



25 al 01/09 - Remo: campeonatos del mundo en Linz Ottensheim (Austria)



25 al 01/09 - Judo: campeonatos del mundo en Tokio



26 al 08/09 - Tenis/Grand Eslam: Abierto de Estados Unidos en Nueva York (Estados Unidos)



28 y 29 - Fútbol: Ida de semifinales de la Copa Sudamericana



28 al 01/09 - Ciclismo: campeonatos del mundo VTT en Mont-Sainte-Anne (Canadá)



29 - Atletismo/Liga de Diamante: primeras finales en Zúrich (Suiza)



30 au 01/09 - Triatlón: final de la serie mundial WTS en Lausana (Suiza)



31 al 15/09 - Baloncesto: Mundial masculino en China



SEPTIEMBRE



Boxeo amateur: Copa del mundo masculina en Sochi (Rusia)



Voleibol: campeonato del Europa femenino en Hungría, Polonia, Eslovaquia, Turquía



01 - Automovilismo/WEC: 4 Horas de Silverstone (Inglaterra), inicio del campeonato del mundo de resistencia 2019-2020



01 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Bélgica (Spa-Francorchamps)



06 - Atletismo/Liga de Diamante: segundas finales en Bruselas



08 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Italia (Monza)



12 al 29 - Voleibol: campeonato de Europa masculino en Francia, Bélgica, Eslovaquia y Holanda



14 al 22 - Lucha: Mundiales en Astana



18 y 19 - Fútbol: Vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana



20 al 02/11 - Rugby: Copa del Mundo masculina (Japón)



22 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Singapur



22 - IndyCar: Gran Premio de Salinas (Estados Unidos), última prueba del campeonato



22 al 29 - Ciclismo: campeonatos del mundo en ruta en Yorkshire (Inglaterra)



24 y 25 - Fútbol: Ida de semifinales de la Copa Libertadores



28 al 06/10 - Atletismo: campeonatos del mundo en Doha



29 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Rusia (Sochi)

OCTUBRE



Boxeo amateur: campeonato del mundo femenino en Trabzon (Turquía)



03 al 06 - WRC : Rally de Gran Bretaña



04 al 13 - Gimnasia: campeonatos del mundo en Stuttgart (Allemania)



07 al 13 - Tennis: Masters 1000 de Shanghai (China)



12 - Ciclismo: Giro de Lombardía (Italia)



13 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Japón (Suzuka)



27 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de México (México)



27 - Vela: salida de la Transat Jacques Vabre en dobles



28 al 03/11 - Tenis: Masters 1000 de París Bercy

NOVIEMBRE



03 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Estados Unidos (Austin)



05 al 07 - Conferencia Mundial sobre el dopaje en el deporte por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en Katowice (Polonia)



9 - Fútbol: Final de la Copa Sudamericana en Lima



11 al 17 - Tennis: Masters de Londres



14 al 17 - WRC: Rally de Australia, última prueba del campeonato del mundo



17 - Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Sao Paulo)



17 - Moto GP: Gran Premio de Valencia (España), última prueba del campeonato del mundo



19 au 24 - Primera edición de la fase final de la Copa Davis en su nueva versión (Madrid)



23 - Fútbol: Final de la Copa Libertadores en Santiago (CHI)



25 al 06/12 - Surf: 10ª y última etapa del circuito mundial femenino en Hawaï (Estados Unidos)



30 al 15/12 - Balonmano: Mundial femenino en Japón

DICIEMBRE



01- Automovilismo/Fórmula 1: Gran Premio de Abu Dabi (Yas Marina), última prueba del campeonato del mundo



08 al 20 - Surf : undécima y última etapa del circuito mundial masculino en Hawai (Banzai Pipeline)