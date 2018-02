Si no expulsaban a ‘ Cachito’ Ramírez, Sporting Cristal no le hubiera ganado a Alianza Lima . Eso consideró el DT de la blanquiazul, Pablo Bengoechea , tras caer 2-0.

"Si analizamos el partido, el rival no creó peligro hasta que tuvo la jugada del penal, que para mi gusto, empieza en una falta que le hacen a Fuentes, y por ello no pudo despejar de cabeza”, indicó.

Bengoechea señaló que tras la expulsión de 'Cachito', “el equipo tuvo vergüenza deportiva, intentó ir al ataque con sus armas y quedamos expuestos al contragolpe. Once contra once no vi ninguna dificultad. Alianza Lima era el que tenía más ocasiones".