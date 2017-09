Por Carlos Mandujano | AFP

El 31 de agosto de 1969, Argentina necesitaba ganar a Perú para ir a México-1970. Pero 'Cachito' Ramírez anotó dos goles para el empate 2-2. La albiceleste quedó fuera y la selección inca clasificó. Y fue en La Bombonera, donde ambas escuadras se verán nuevamente la semana próxima.

El limeño Oswaldo Felipe 'Cachito' Ramírez Salcedo es calificado en Perú como el "verdugo" de Argentina. Aquella vez fue la primera en que la blanquirroja iba a un Mundial por méritos propios.



Ahora, 48 años después, espera que sus compatriotas vuelvan a hacer historia el 5 de octubre. Perú ha sido el único país que ha dejado a Argentina sin un Mundial, y la situación podría repetirse. Y estará allí con ellos para darles aliento.

"Estoy viajando a Argentina, estaré en La Bombonera para alentar a la selección", cuenta a la AFP.

'Cachito' no había jugado un solo minuto en aquel proceso clasificatorio. Pero aprovecho la oportunidad y la confianza del técnico brasileño Waldir Pereyra 'Didí' para marcar sus goles que enmudecieron a La Bombonera y lo catapultaron a la mejor historia del fútbol peruano.

Incluso su apelativo no era propio. Lo había tomado prestado de Alberto Ramírez y a quien llamaban 'Cachito', un futbolista que jugó en los Juegos Olímpicos de Roma-1960.

"No había jugado en el proceso. Waldir me dijo que no tenía problemas en ponerme porque era jugador con mejores posibilidades de anotar", dijo Ramírez, hoy de 70 años.

"Tras mis goles, Perú vivió por días un carnaval con desbordes de alegría en las calles. Era la primera vez que clasificábamos por méritos propios", recordó quien, curiosamente, vestía la camiseta 22, como un presagio de lo que ocurriría.

'Cachito' nació en Lima el 28 de marzo de 1947. Con 26 tantos es el máximo goleador peruano en la Copa Libertadores de América y el segundo máximo goleador de la primera división del Perú con 195 goles.

Milito en el Atlético Español de México entre 1975 y 1977 y el Deportivo Galicia de Venezuela. Llego a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol en 1985 y 1986 y se desempeño como comisario de la FIFA.

Sin miedo a La Bombonera

El artillero, que tenía pocas dotes de gambeteador, recordó que sus compañeros no se intimidaron por tener que jugar en el estadio de Boca Juniors, hasta el punto de hacer bromas con los periodistas argentinos que los abordaban.

"Cuando llegamos a Ezeiza, Ramón Mifflin y Roberto Chale respondieron a los periodistas que llegábamos a comprar carteras y zapatos para nuestras esposas. Eso es real, no es ningún invento", recordó.

La presión de miles de hinchas en La Bombonera se sintió desde primer instante, pero 'Didi' nos recomendó hacer caso omiso al árbitro y salir al gramado antes que Argentina.

"'Didí' mandó al capitán Héctor Chumpitaz adelantarse por el túnel primero que Argentina. Cuando anunciaron al equipo local con música de aliento en los parlantes, se dieron con la sorpresa que eramos nosotros", explicó.

Antes de salir al encuentro los jugadores realizaron una oración y encendieron velas a la imagen del Señor de Los Milagros.

Otro anécdota de encuentro fue que el estratega brasileño le recomendó al delantero Pedro 'Perico' León romperse parte del short. En el vestuario, el DT pidió una tijera e hizo un corte en la truza: "Si en los primeros 20 minutos la cosa está fregada (difícil), te lo rompes y te lo sacas, para enfriar el juego", dice que fue la orden.

Colectividad vs. individualidad

'Cachito' elogió el trabajo del actual DT de Perú, el argentino Ricardo Gareca que, por esas ironías de la vida, fue quien con su empate 2-2 en 1985 dejó a la blanquirroja sin Mundial y clasificó a la albiceleste a México-1986.

Cree que ha consolidado la disciplina y confianza en el grupo que busca ir a Rusia-2018. "Estoy muy contento que Perú se juegue la clasificación en La Bombonera, porque tenemos un equipo, mientras que ellos (Argentina) tienen individualidades que valen millones", agregó.

'Cachito' Ramírez debuto a los 18 años en 1966 en el club Sport Boys del Callao, paso por Universitario de Deportes y Sporting Cristal donde fue goleador.

El 5 de octubre Perú visitará a Argentina y cinco días después recibirá en Lima a Colombia en el cierre del clasificatorio sudamericano.

Ambos elencos llegan con 24 puntos, pero Perú marcha cuarto por mejor diferencia de goles. Tercero está Colombia con 26 puntos, segundo Uruguay con 27 y sexto Chile con 23.

El clasificatorio otorga cuatro para el Mundial -Brasil ya se aseguró el primero- y al quinto la posibilidad de una repesca contra Nueva Zelandia.

La última vez que Perú disputó un Mundial fue el de España-1982.