Butrón: 'La selección debe enfocarse solo en el partido ante Nueva Zelanda'

Leao Butrón , actual arquero de Alianza Lima , sabe que tan importante es Paolo Guerrero para la selección peruana ; sin embargo, considera que es mejor concentrarse más en el próximo rival del repechaje: Nueva Zelanda .

"La selección tiene que olvidarse de esto (caso Guerrero) por el momento, debe separar las cosas y enfocarse solo en el partido. Paolo tiene el apoyo de todo el Perú", dijo el golero blanquiazul en diálogo con Gol Perú.

El experimentado portero íntimo no ocultó su deseo de que pronto la situación del ‘Depredador’ se aclare y tenga un resultado favorable para el futbolista que milita en el Flamengo.

“Esperemos que el tiempo ponga todo en su lugar y todos los que lo estimamos creemos que va a salir bien", expresó.

No pudo ser ajeno a la situación que atraviesa su club, Alianza Lima y las chances que tiene de quedarse con el título del Torneo Clausura .

"Tenemos una pequeña diferencia que no define absolutamente nada. No significa que los partidos en Lima no van a ser duros, para todos los clubes estas últimas fechas los partidos van a ser durísimas", concluyó.