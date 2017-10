La Bundesliga ha sido una competición donde muchos peruanos han podido participar y dejar huella. Siendo catalogada como una de las ligas más competitivas de Europa y del mundo entero, futbolistas nacionales no se amilanaron y aprovecharon su momento.

Tal es el caso de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, quienes protagonizan un video tributo en la página oficial del certamen donde se destacan sus características futbolísticas.

Como se sabe, el ‘Bombardero’ hizo historia tanto en el Bayern Munich como en el Werder Bremen, obteniendo el galardón de máximo goleador extranjero en la historia del certamen. Además, de los incontables títulos a nivel colectivo que ganó defendiendo dichos escudos.

El ‘Depredador’, la ‘Foquita’ y el ‘León’, también supieron brillar en sus respectivos clubes. A punta de esfuerzo y dedicación se ganaron un nombre a nivel internacional, y es por eso que todos ellos aparecen en el mencionado video especial. Si no lo has visto aún, no desesperes, aquí te lo mostramos.