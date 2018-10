Bruce Grobbelaar, mítico guardameta del Liverpool, admitió haber asesinado a varias personas durante la Guerra Civil de Rodesia (1964-1979). El ex futbolista, de 60 años, en conversación con The Guardian, compartió una dolorosa etapa de su vida.

Grobbelaar, sudafricano de nacimiento y zimbabuense nacionalizado, reveló que, cuando servía al Ejercito Rodesia, se vio obligado a matar para que no lo maten.

"Eres tú o ellos. No te podría decir (cuántas personas asesinó). Sí (fueron varias personas), por eso siempre he vivido mi vida en el presente. Solo puedo decirle perdón al pasado. No lo puedo cambiar", señaló.

Asimismo, Grobbelaar, quien atajó 13 años por el Liverpool y ganó varios títulos, resaltó que el fútbol salvó su vida.

"El fútbol me salvó. Me mantuvo alejado de los pensamientos oscuros de guerra", aseveró el ex guardameta de los 'reds'.