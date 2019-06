Brasil vs. Paraguay: la sorprendente cuota que paga el triunfo guaraní en cuartos de final Hace mucho tiempo que un partido a nivel de selecciones no marcaba una diferencia tan amplia entre uno y otro. Brasil vs. Paraguay chocará este jueves en los cuartos de final de la Copa América

Paraguay tiene pocas chances de clasificar a la semifinal de la Copa América 2019. (Foto: AFP)