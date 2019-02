Rodrygo hizo dura confesión sobre su participación en el Sudamericano sub 20

Rodrygo, llamado a ser la estrella de Brasil en el Sudamericano sub 20, hizo una sincera confesión sobre su estado físico durante el torneo. El delantero reveló que sintió dolores fuertes y aún así decidió jugar.

En declaraciones a Globoesporte, el delantero contó que se aplicó inyecciones antes de los encuentros para poder colaborar con la 'verdeamarela', uno de los combinados que no irá a la Copa del Mundo en Polonia.

"Me duele a la hora de golpear, sobre todo con la pierna izquierda. Me he puesto inyecciones todos los partidos. Me pongo la inyección, consigo entrar bien en el partido, pero llega el segundo tiempo y ya me duele bastante", reveló Rodrygo.

"He venido tratándome siempre antes de los partidos. No voy a decir que estoy jugando con sacrificio, pero no estoy al cien por cien", añadió el atacante de Brasil, cuyos derechos pertenecen al Real Madrid.

Rodrygo, finalmente, se dirigió a la afición de la 'Canarinha', luego de no obtener el pase al Mundial y los Juegos Panamericanos. "Por una actitud errada fallé a mis compañeros, a mi familia y a la afición brasileña. Pido disculpas", concluyó.