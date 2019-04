Brasil: una doble campeona olímpica de voleibol se desmaya en plena entrevista

Un tremendo susto se llevó una reportera deportiva cuando su entrevistada, la dos veces campeona olímpica de voleibol de Brasil, Jaqueline Carvahlo, se desmayó en plena transmisión.

La ex seleccionada brasileña participaba de un la Superliga masculina entre Taubaté y el Sesi SP, este último es el equipo en que juega su esposo, cuando fue abordada por la reportera del canal Sportv 2.

A los pocos minutos de iniciado el diálogo, la mujer de 35 años le advirtió a la entrevistadora que no se sentía bien cuando de un momento a otro se desplomó generando la sorpresa de los asistentes. La periodista en una rápida reacción logró sostenerla para evitar que impacte contra el piso.

Exseleccionada brasileña se desmaya en entrevista

Al ver la escena, el esposo de la deportista Murilo Endres se acercó para asistir a la joven por lo que el partido que se encontraba disputando tuvo que ser detenido por varios minutos. Los paramédicos que se encontraban en el lugar atendieron a la voleibolista e informaron que esta fue estabilizada.

Luego de ocurrido el incidente, Carvahlo, quien participó representando a su país en las olimpiadas de Pekín 2008 y Londres 2012, agradeció a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y comentó que su salud ya se había restablecido.

"Quiero decir que estoy bien, tuve un síncope, no sé qué es eso en el lenguaje de los médicos, pero son desmayos repentinos que pueden ser causados ​​por 'x' cosas (…) Quien me conoce sabe que estoy enchufada a 220 (voltios), y no paro. Estoy corriendo detrás de mis objetivos, soy madre también. Murilo ahora está en la etapa final de la Superliga y el cuidado en casa se ha redoblado", agregó.