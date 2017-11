11 segundos le tomó al boxeador sudafricano Zolani Tete vencer a su compatriota Siboniso Gonya y conservar así su título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB): es el KO más rápido de la historia en un combate por un título mundial y tuvo lugar en Belfast.

Tete sólo necesitó un gancho de derecha para derribar a su compatriota. El campeón del mundo envió a su oponente a la lona tras apenas cinco segundos de combate, y el árbitro finalizó el combate seis segundos después, cuando quedó claro que Gonya estaba totalmente noqueado.

Tete superó así el anterior KO más rápido en un combate por un título, que ostentaba el campeón del peso supergallo Daniel Jiménez, cuando el puertorriqueño noqueó al austríaco Harald Geier en 17 segundos en 1994.

"Me preparé mucho para este combate", dijo Tete al canal de televisión BoxNation. "Sabía que Gonya no iba a aguantar". "Mis entrenadores son los que han hecho el trabajo detrás del escenario y me gustaría darles las gracias", añadió el sudafricano.

El promotor Frank Warren señaló que "fue visto y no visto. Tete es alguien especial". Tras esta rápida victoria, Tete se pondrá como objetivo pelear y derrotar al norirlandés Ryan Burnett.

Burnett es el campeón unificado del peso gallo, teniendo el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) desde junio de 2017 y el de la Asociación Mundial (AMB) desde octubre de 2017.