Borussia Dortmund recibirá a Tottenham este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 - FOX SPORTS 3) en el estadio Signal Iduna Park por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League .

Tras el desarrollo de las cuatro primeras fechas, los 'spurs' lideran la clasificación del Grupo H con 10 unidades, seguido por Real Madrid con siete puntos, y su presencia en los octavos de final está asegurada.

Dortmund, en cambio, acumula solo dos empates hasta la fecha y espera un verdadero milagro para acceder a la siguiente instancia de la competición, debido a que debe vencer a Tottenhan, también superar al Real Madrid y esperar que los españoles no derroten al discreto APOEL.

Los alemanes solo suman un triunfo en sus últimos ocho duelos y no podrán contar con su gran estrella, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, quien fue sancionado por "motivos disciplinarios" en su club.

Borussia Dortmund vs. Tottenham Hotspur

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS 3

¿A qué hora se juegan y en qué canal transmiten los partidos de Champions League programados para esta semana?

MARTES 21

Besiktas vs. Porto / 12:00 p.m. - ESPN

Spartak Moscú vs. Maribor / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

APOEL vs. Real Madrid / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Sevilla vs. Liverpool / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Dortmund vs. Tottenham / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Napoli vs. Shakhtar Donetsk / 2:45 p.m.

Manchester City vs. Feyenoord / 2:45 p.m. - ESPN 2

Mónaco vs. RB Leipzig / 2:45 p.m. - ESPN

MIÉRCOLES 22

CSKA Moscú vs. Benfica / 12:00 p.m. - ESPN

Qarabag vs. Chelsea / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

Basel vs. Manchester United / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Sporting Lisboa vs. Olympiacos / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Anderlecht vs. Bayern Munich / 2:45 p.m. - ESPN +

Atlético de Madrid vs. Roma / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Juventus vs. Barcelona / 2:45 p.m. - ESPN2

PSG vs. Celtic / 2:45 p.m. - ESPN