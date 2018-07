El boom de las artes marciales: Una explicación rápida y precisa

Desde que la UFC cobrara la relevancia en audiencia que hoy tiene, las artes marciales se han convertido no solo un tema de culto —como por mucho tiempo lo fueron— sino en una práctica cada vez más común en el mundo. El Perú, naturalmente, no ha sido una excepción y se han abierto decenas de centros de entrenamiento y práctica de diversas formas de lucha y defensa personal. El asunto no solo despierta mucho interés entre miles de lectores, sino polémica también. Así, vamos — en Perú21— a presentar una serie de entregas con información variada sobre el tema: con datos generales e información detallada.

Primero lo primero: ¿cuál es la mejor forma de defensa personal?



Aquí vamos a pinchar el globo: el ex miembro de la Fuerza Seal (Batallón de élite de la Armada de los Estadios Unidos) y experto en artes marciales Jocko Willinck explica este primer asunto sin anestesia en un video que pueden aquí: no existe ningún tipo de técnica marcial que pueda prevenir el daño que un arma en las manos equivocadas puede producir. La delincuencia y la violencia recurren al uso de armas -tanto blancas como de fuego- y quien diga que puede enseñar a repeler con certeza un ataque armado no solo es un mentiroso, sino que es un irresponsable. La mejor forma de permanecer seguro es evitar el peligro.

Dicho lo anterior, hay formas de fortalecer, entrenar y sistematizar el trabajo del cuerpo y la mente para poder defenderse frente a una situación de riesgo que aumentan las posibilidades de evitar daño. Es así que la primera pregunta que uno debe plantearse antes de iniciar el entrenamiento de una técnica de lucha es, justamente, qué es lo que busca de este tiempo invertido. Hay personas que quieren hacer deporte y mantenerse en forma. Hay otras que quieren aprender técnicas deportivas de combate y, finalmente, hay quienes buscan conocer las formas más eficientes de defenderse en situaciones reales y no deportivas.

Vamos por partes, entonces

​

La práctica de artes marciales puede ser una forma fantástica de quemar calorías y de aumentar la resistencia aeróbica de quien las practique. Y mucha gente se inscribe en gimnasios para eso: hacer deporte. Esto no tiene nada de malo. El tema está en que, en algunas ocasiones, quien tiene la responsabilidad de entrenar a los practicantes les hace creer que el deporte necesariamente es también una forma eficiente de defensa personal. Y esto no es cierto. Entonces: lo primero que uno debe preguntarse es si quiere mantenerse (o ponerse) en forma solamente o si es que está interesado en poder aplicar lo aprendido.

Los deportes inspirados en artes marciales



Desde el Tae Bo hasta las combinaciones entre golpes, patadas y aeróbicos regulares son formas que los gimnasios utilizan para tonificar músculos y quemar calorías. En la práctica de estas formas de deporte, no se pretende que los practicantes perfeccionen ninguna técnica. Están haciendo deporte y está muy bien. Pero es eso: deporte. Como montar bicicleta o jugar tenis. Nada más.

La defensa real



Dentro de los sistemas de lucha que sí pretenden poner a disposición de quienes lo quieran técnicas de defensa personal se pueden desprender varias ramas que, como ya dijimos, iremos desarrollando: están las artes marciales del oriente (con orígenes principalmente en India, Indochina, China, la península de Corea y la isla japonesa de Okinawa). Están, luego, las formas de lucha tradicional occidental (como el boxeo o la lucha greco-romana), están luego las formas deportivas que se han derivado de las formas tradicionales. Finalmente están las formas militares derivadas y todo lo anterior y las mezclas de artes marciales.

¿Cómo haremos esto?



En una serie de entregas que iremos publicando desarrollaremos cada uno de los grupos de artes marciales que hemos antes detallado y explicaremos qué formas de práctica de cada una existen. Hablaremos de las ventajas y desventajas que cada sistema tiene y de qué combinaciones permiten un dominio más sólido de una situación u otra. Expondremos qué tipo de técnicas marciales son idóneas para ciertos tipos de forma y figura humana y cuáles requieren de talla, fuerza o flexibilidad. Finalmente indicaremos en dónde se puede practicar cada una de las formas existentes en Lima con seguridad.