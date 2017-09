Chile afronta este martes (3:00 p.m. - MOVISTAR DEPORTES) la exigente visita a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz por fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.

'La Roja' buscará recuperar puntos tras el duro golpe que significó la goleada 3-0 en Santiago ante Paraguay. En tanto, aunque ya no tenga posibilidades de clasificación al próximo Mundial, la selección boliviana intentará hacer respetar su localía.

El duelo incluye también la polémica generada en Bolivia por el 'Caso Cabrera', que finalmente favoreció al conjunto chileno con dos puntos adicionales por la incorrecta alineación del zaguero Nelson Cabrera en la octava jornada del certamen.

"Nosotros no tenemos incidencia en el TAS o en que estén eliminados. Todas las cosas extras no tenemos ninguna incidencia, por lo tanto no podemos utilizarlas para fortalecernos", señaló Juan Antonio Pizzi en la antesala.

El seleccionador hispano-argentino de Chile también descartó que el compromiso sea crucial. "Todavía tenemos seis puntos más en disputa después de estos (juegos). Incluso perdiendo mañana, los seis puntos que vendrán serán igual de importantes. No vamos a decidir el futuro de nuestra participación en el Mundial en este partido", acotó.

HORA: 3:00 p.m. (Hora peruana)

CANAL: MOVISTAR DEPORTES