En la búsqueda del nuevo campeón mundial peruano de bodyboard [CRÓNICA Y VIDEO]

Desde que el Perú obtuvo un campeonato mundial de bodyboard en el 2010, solo un puñado de personas no desmayaron en el intento de repetir el plato. Manuel Rodríguez, que por poco lo logra en el 2013, inició un proyecto hace seis años para forjar deportistas de élite. La Academia de Alto Rendimiento en Punta Hermosa es la nueva cuna de estrellas del 'corcho'.

Dentro de sus filas destacan Ronald Gómez (20 años), Cristopher Bayona (16 años), Beckham Melgarejo (15 años) y Luciano Campos (10 años), quienes sobresalen en sus respectivas categorías y hasta compiten palmo a palmo con los más experimentados del bodyboard peruano.

La academia, desde el 2013, ha logrado que niños y jóvenes de bajos recursos practiquen este deporte gratuitamente. El resultado ha dejado muda a la comunidad 'surfer'. Los alumnos, siendo aún menores de edad, la rompen entre sus pares y también han dado el gran salto venciendo en mayores. Ahora tienen un gran reto: conseguir los fondos necesarios para que sus muchachos compitan en circuitos mundiales y, así, traer medallas para el Perú.

EL FUTURO DEL BODYBOARD

La mañana es fría en Punta Hermosa, cae la garúa y el malecón luce descolorido. Para cualquiera, sería impensado y ridículo meterse al mar un jueves de mayo en el sur chico de Lima. Pero no para los chicos de la Academia de Alto Rendimiento.



Gentilmente, accedieron a conceder una entrevista para este medio y pidieron permiso en sus colegios y la universidad para estar puntuales a la 11 de la mañana. Ronald, Cristopher, Beckham y Luciano llegan junto a su profesor Manuel Rodríguez, antiguo subcampeón mundial de bodyboard en el 2013, y ahora la cabeza y fundador de la escuela.

Permanecen muy juntos entre ellos, contando chistes y esperando las indicaciones de la camarógrafa. Todos visten con la misma marca de ropa y del mismo color; a su corta edad son imagen del sponsor de su profesor Manuel (o 'Chapay' para los más cercanos).



Luego de hacer unas tomas, Manuel me dice que el mar en Punta Hermosa está chico y que no sirve mucho para una rutina, que mejor nos movamos a Punta Rocas. Mi colega y yo le hicimos caso y llevamos a todos los chicos en el auto. Mientras acomodan sus tablas en la maletera, las bromas continúan. Agarran de punto a Luciano porque ya debe partir, no tenía más permiso de sus padres.

Antes de llegar al destino, Cristopher pide bajar un momento en su casa para sacar algo de alimento. Sin pensarlo dos veces, invita lo que trae en manos a sus amigos, muestra de lo unidos que son.

Ya en Punta Rocas los muchachos sacan sus wetsuits y le echan cera a sus tablas. Ronald aleja su 'corcho' de los demás, porque ya tiene malas experiencias con los impulsos artísticos de Cristopher y Beckham cuando están solos, que, a su edad, es normal por las hormonas.

La playa cuenta con algunos tablistas aunque parezca mentira. Un grupo de bodyboarders experimentados entrena para el Open de Chancay (culminado el domingo 26 de mayo). Ronald, Cristopher y Beckham acaban con el calentamiento en la arena y corren al agua, a meterse sin una pizca de temor, siempre con mucho respeto al mar, mojando sus dedos con gotas saladas y persignándose.

Hasta ese momento, los tres se habían comportado como unos adolescentes normales, con la típica 'chacota' de su edad y algo tímidos ante cámaras. Sus rostros inocentes e inexpertos pronto cambiarían cuando se sumergieron en las olas feroces de Punta Rocas.

Cristopher toma la iniciativa de zambullirse en el mar gigante. Agarra una ola a la izquierda e intenta realizar un rollo: esperar a que la ola lo conduzca a la cúspide de la misma para volar por los aires, girar y regresar al tubo.

Los tres amigos y rivales en cada torneo del Circuito Nacional de Bodyboard en el Perú no piden permiso a los mayores para ocupar el mismo espacio. Y con las buenas vibras que hay en este deporte, tampoco lo necesitan. En pocos minutos, demuestran que están al mismo nivel y realizan piruetas propias de experimentados. Entraron al mar siendo niños y salieron siendo hombres.

UNA PROMESA NUNCA SE ROMPE

Cristopher Bayona entró a la Academia de Alto Rendimiento cuando tenía 12 años. Manuel Rodríguez lo convenció de inscribirse. Lo conoció trabajando en el mercado de Punta Hermosa como cuidador de carros. Ambos son del mismo distrito y comparten una historia similar, porque provienen de un hogar humilde.

Cristopher aprovechó que entrenar en el malecón de Playa Negra no le costaba un sol para poder cultivar su verdadera pasión. Y los frutos no demoraron en llegar. Con apenas 14 años, salió campeón de una fecha del Open de mayores en el Circuito Nacional de Bodyboard; logró ser el mejor en la categoría sub 17 en los años 2017 y 2018; fue subcampeón nacional de mayores el año pasado; y, el pasado 22 de abril, con 16 años se coronó campeón en el Latinoamericano de Bodyboard 2019 en el Barranca Latín Pro.

A esta última competencia llegó en un momento crucial de su vida: su padre acababa de fallecer por un accidente hace unas semanas. Felizmente Cristopher no se dejó doblegar y aceptó el consejo de sus seres queridos. Con una entereza envidiable, ahogó la pena con valentía y se escudó en la promesa que le hizo a su padre para salir a ganar. "Yo le prometí en el ataúd que iba a sacar el primer puesto", y así lo hizo.

Para Cristopher el bodyboard es una fuente de paz consigo mismo. El mar y las olas lo relajas. Cuando tiene problemas, va para allá a desfogar.

"Me da felicidad, veo felicidad en mi familia y mis amigos. Con este deportes vengo trayendo muchos logros", comenta Cristopher, que quisiera vivir del bodyboard como si fuera una profesión. Para él es importante mantener su gran nivel para obtener una beca en algún centro educativo cuando acabe el colegio. En cuarto de secundaria, es uno de los primeros de su clase y planea estudiar Negocios del Deporte para nunca desligarse del 'corcho'.

Sus ambiciones son grandes. Cristopher se ha dado cuenta que tiene más que mostrar y quiere llevar su talento fuera del país. Junto a sus amigos en la academia, busca recaudar dinero para viajar a Iquique, a la primera jornada mundial de bodyboard del año. No tiene miedo de emprender la aventura y retar a los más experimentados. Aún tiene una promesa que cumplir para su padre.

A PASO SEGURO

Ronald Gómez tiene 20 años y el pasado 26 de mayo se convirtió en el campeón nacional de bodyboard más joven de la historia. También es natal de Punta Hermosa y careció de recursos desde que era pequeño. Al bodyboard le debe mucho, gracias a él tiene una beca en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas estudiando Fisioterapia, pero sabe bien que aquí no será el pan que le dé de comer.

"Al bodyboard se le conoce como la sombra del surf, y eso es injusto", asegura. Por ello, está enfocado en mantener su grado académico para no perder los beneficios.

Su inquietud no es con el bodyboard; todo lo contrario. Ronald cuestiona que este deporte no sea tan apoyado en el Perú como en otros países. "Hay talento", afirma. Y tiene autoridad para decirlo. El año pasado quedó quinto en un circuito mundial en Chile. Ahora solo está enfocado en regresar a Iquique para batir su marca y tener más chances para salir al extranjero.

EN EL LADO POSITIVO DE LA VIDA

Beckham está encantado de pertenecer a un hermoso grupo de personas. No deja de sonreír cuando habla de sus nuevos amigos. Con apenas 15 años, ya está dando muestras de que puede ser un referente nacional del bodyboard peruano.

Él vive en una zona humilde de San Bartolo. Su madre es cocinera, su padre es taxista y sus hermanos trabajan con sus moto taxis. Beckham nunca ha sentido tener una desventaja con los demás adolescentes de su edad. El amor de su familia lo condujo a desarrollar un amor incondicional con el bodyboard, con el que, si fuera por él, se quedaría por siempre.

"Más que un deporte, es una pasión. A parte de eso, hace feliz a mis padres", dice Beckham. A su corta edad, fue subcampeón del latinoamericano de Barranca, sorprendiendo a los más veteranos. Cuando sus padres se enteraron, organizaron una gran fiesta en casa, con comida para todos sus amigos y música.

Beckham ya probó lo que es colocarse la insignia peruana en el pecho y defenderla con éxito. Ahora también quiere tener la oportunidad de pasear su destreza en otras latitudes del mundo.