Boca Juniors vs. River Plate: Tano Pasman visitó al cardiólogo previo a la final de la Copa Libertadores

El Tano Pasman, acérrimo hincha de River Plate, se prepara para la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y los millonarios. El recordado fanático visitó al cardiólogo para prevenir problemas durante el trascendental partido de hoy.

"Estoy muy ansioso y muy nervioso. Se sufren niveles de estrés que no son buenos. Mi mujer me pide que tome todos los recaudos y que vaya a ver al médico. Me aconsejarán qué tomar para bajar la ansiedad el día del partido", señaló Pasman antes de pasar por el consultorio médico.

El hincha de River recordó que, anteriormente, un superclásico tuvo grandes repercusiones en su salud. "Hace unos años tuve una isquemia (reducción del flujo de sangre al corazón) por un Boca vs. River", contó a Radio Continental,

Finalmente, Pasman precisó que el doctor le recomendó que tratara de relajarse durante el partido y evitara acumular grandes cantidades de estrés.

"El médico me dio un tranquilizante para tomar antes de los partidos. Un buen resultado en el partido de ida es clave", apuntó el hincha 'millonario', quien no piensa perderse el encuentro de hoy.