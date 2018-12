Han pasado ya varios días de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu. El desenlace dejó a River Plate como campeón y clasificado al Mundial de Clubes, a Boca Juniors , con las manos vacías, y al capitán 'Xeneize', Pablo Pérez, con bronca por lo sucedido.

Pese al dolor, Pablo Pérez rompió su silencio y reconoció la superioridad de River Plate en entrevista con Fox Sports. "Son mejores que nosotros en cuanto al fútbol local. Nos tocó perder porque jugamos peor que ellos. Tienen virtudes. Y si nos ganaron las últimas dos finales, por algo es. Los detalles", dijo.

Pérez se explayó en su respuesta y agregó: "Hicimos un buen primer tiempo, jugamos mejor, bien plantados. Pero en el segundo cambió. Ellos arriesgaron porque iban perdiendo y encontraron los espacios que no habían conseguido. La expulsión de Barrios fue clave".

Por último, el jugador de Boca Juniors contó su sensación al ver a River Plate ser eliminado del Mundial de Clubes. "Al verlo empecé a reprocharme y recordad cosas. Tranquilamente podríamos haber ganado por virtudes nuestras, pero no lo hicimos. No me reprocho la actitud o personalidad. Me reprocho otras cosas", finalizó.

