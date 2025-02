Se prepara el rival: Boca Juniors ya entrena en Lima

Boca Juniors llegó a Lima para enfrentar a Alianza por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, y, ciertamente, fue bien recibido. Hinchas en el Aeropuerto y en el hotel sanisidrino en donde se hospeda la delegación argentina marcaron la postal de un domingo colorido, aunque tenso previo al partido.

Curiosamente, quien se robó los reflectores y la atención de los hinchas fue Juan Román Riquelme. Es cierto que Advíncula y Cavani no viajaron, pero, en otras épocas, los autógrafos habrían sido firmados por los protagonistas en la cancha como Tevez o Palermo, que en tiempos de antaño eran, cuanto menos, 'fijos' en sus respectivas selecciones. Es cierto que se trata de un Boca Juniors menos espectacular que el de años pasados, pero, de todas formas, ningún equipo peruano puede tomar a la ligera a nadie, si se trata de competiciones internacionales.

Los dirigidos por Fernando Gago descansaron durante la noche del domingo, y esta mañana se dirigieron a la Videna, donde llevarán a cabo su primera y única sesión de entrenamiento de cara al importante duelo de mañana. Por el momento, el ambiente que se vive a los alrededores de la concentración es cordial, y priman los simpatizantes del equipo argentino. Sin embargo, no es posible descartar que la hinchada local tenga pensado hacerle un poco de bulla a la visita, y perturbar así su sueño precompetitivo.

Aterrizando en lo exclusivamente futbolístico, como se mencionó, Boca no podrá contar con algunas de sus principales figuras, como Ander Herrera, flamante fichaje que se lesionó al poco tiempo de debutar en Argentina. Aparentemente, el once argentino será el siguiente: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi, Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Miguel Merentiel, y Exequiel Zeballos. No se tratará del Boca Juniors campeón de la Copa Intercontinental en 2003, pero es, sin lugar a dudas, un rival de cuidado.

