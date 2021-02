Boca Juniors vive momentos de tensión por divisiones internas y acaba de sumar un nuevo problema: la polémica fiesta que organizó Esteban Andrada por su cumpleaños número 30. El evento reunió a más de 40 personas sin medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19, informó diario Olé. Entre los invitados también estuvieron Sebastián Villa, Frank Fabra, Edwin Cardona y Carlos Zambrano.

Las fiestas o reuniones familiares en Argentina no están prohibidas, pero si tienen un aforo limitado de asistentes. El pasado 11 de enero se dispuso lo siguiente: “Reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta diez personas en espacios cerrados y abiertos”. Según reporta Olé, hubieron casi 50 personas y pocas de ellas utilizaron cubrebocas.

Carlos Zambrano acudió a la fiesta del portero Carlos Andrada, quien tuvo 40 invitados. La reunión no habría cumplido ninguno de los protocolos para evitar el coronavirus, según informa el diario Olé de Argentina.

El citado medio conversó con uno de los asistentes y reveló que “Fue una fiesta tranqui, con mucha familia y nenes chiquitos. Una fiesta familiar, con amigos y compañeros del plantel” y recalcó que dentro de las instalaciones todos se desarrolló como si no hubiera pandemia.

Además, Olé pudo conversar con la interna de la dirigencia de Boca y no ha agradado nada a menos de una semana para su debut en la Superliga de Argentina: “Esto no cae bien. La fiesta se dio en un ámbito privado, previo a un día libre y en medio de una pretemporada, pero lo que pasó no está bien ni por la pandemia ni por la semana que se vivió en el club”, señalaron fuentes oficiales del club ‘Xeneize’.

