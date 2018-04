Beto da Silva , atacante de Argentinos Juniors , destacó que llegar a Rusia 2018 con la selección peruana representa su máxima ambición.

"No sé si me tocará este o el próximo, pero jugar un Mundial con mi selección es mi sueño. Puedo mejorar muchísimo todavía, me falta mucho para ser lo que quiero ser", reconoció el delantero nacional en una reciente entrevista para el portal argentino Infobae.

El ex futbolista de Sporting Cristal es consciente de la compleja posibilidad de su convocatoria para el Mundial, sin embargo, también tiene claro que el único camino es conseguir protagonismo en Argentina.

"Siento que todavía estoy lejos de mi máximo potencial. Trabajo día a día. Hoy me toca estar en Argentinos Juniors y quiero demostrar que puedo ser ese jugador que puede quizás en el futuro volver a Europa. Quiero hacer muchos goles en Argentina y poder hacer goles con la selección para poder jugar el Mundial", agregó da Silva.

En tanto, sobre su frustrada experiencia en el PSV, el jugador de 21 años realizó una autocrítica. "Los entrenadores en Holanda son muy estrictos y quizás era un poco más relajado. Pero no lo soy más. Aprendí que estaba errado y que tenía que hacer las cosas bien, respetar horarios y ser profesional", se lee en la publicación difundida este domingo.