¿Empaca las maletas para volver? Beto Da Silva no ha tenido el éxito que ha querido en el extranjero y su ausencia en las últimas convocatorias de la selección peruana lo reflejan. El joven delantero no tendría lugar en la siguiente temporada con Tigres, según medios mexicanos, y su regreso al fútbol peruano estaría cerca.

Si no se concreta algún acuerdo con un club fuera del país, Beto Da Silva podría estampar su firma en un grande peruano. El atacante habló para GolPerú y señaló qué equipo es su primera opción.

"Mi primera opción en Perú es Sporting Cristal " , dijo Beto. Sin embargo, añadió que "jugar con Tigres es su prioridad", aunque esta realidad parece alejarse y se comenta la posibilidad de un préstamo.



"Me dijeron que estaba jugando en un torneo de mucho nivel y que necesitaba continuidad , las lesiones no me lo permitieron, pero siempre doy el máximo para dar buena impresión. Sé que me faltaba jugar más", mencionó sobre sus chances de volver a vestir la blanquirroja.

TE PUEDE INTERESAR: